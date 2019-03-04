En Çok Çevre Yatırımı Yapan Büyükşehir Belediyesi Olduk

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, ödülü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, il genelinde çevre ve halk sağlığını göz önünde bulundurarak, ortaya koyduğu çevreci yatırımlar bir kez daha ödüllendirildi. Su ve Teknoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen 5. Su ve Çevre Konferansı kapsamında İzmir Sabancı Kültür Sarayı'ndaki ödül törenine, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ile Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Gökhan Çevik, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, belediye başkanları, su ve kanalizasyon idarelerinin yöneticileri ve firma temsilcileri katıldı. Salon girişinde MASKİ standını da gezen konuklara Mesir Macunu ikram edildi. Çevre illerden gelen su ve kanalizasyon idarelerinin yöneticilerine MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarını içeren tanıtım broşürleri ve kitapçıklar da verildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen Prof. Dr. Mustafa Yel'den çevreye en çok yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi ödülünü aldı.

"Attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, ödül töreninde yaptığı açıklamada, 5. Su ve Çevre Konferansı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yer almaktan dolayı onur duyduklarını ifade etti.Başaran,"Sözlerime başlamadan önce bu kıymetli ödülü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün adına almaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. 2016 yılında düzenlenen 2. Su ve Çevre Ödüllerinde en çok altyapı ve en çok atıksu arıtma tesisi yapan kurum olarak ödüle layık görülmüştük. O gün olduğu gibi bugün de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu ödüle layık görülmemizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamalarında bulundu.

Çevreci Projelerden Bahsetti

Ödül töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çevreci yatırımlarını da değinen Başaran, "Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri. Bu tesisi, Büyükşehir Belediyemiz kendi öz kaynakları ile 113 Milyon TL yatırımla yaptı. Bunun yanı sıra, Soma'daki Bölgesel Isıtma Sistemi Büyükşehir Belediyemiz tarafından Manisa'ya kazandırılan önemli çevreci yatırımlardan bir diğeri konumunda bulunuyor. Aynı şekilde yüzde yüz çevre dostu elektrikli otobüsler de il merkezinde hizmet vermeye başladı. 17 ilçedeki vatandaşlarımız için yeşil alanlar, parklar, bahçeler yapıldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu atıksu arıtma tesisleri yatırımları ile de çevreyi koruma altına alıyoruz. İlk göreve başladığımızda ilçe ve belde belediyelerinden devraldığımız 13 tesisi bakım onarım çalışmalarını yaprak işletmeye aldık. Ardından Manisa, Turgutlu, Soma ve Gördes merkeze yeni tesisler inşa ettik. Alaşehir merkez ve Kavaklıdere Mahallesi için başladığımız tesis inşaatları ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Köprübaşı, Demirci, Sarıgöl, Selendi merkez ile Yunusemre ilçemizin Muradiye Mahallesi ve Alaşehir ilçemizin Uluderbent Mahallesi'ne de atıksu arıtma tesisleri inşa edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz"

Konuşmasına suyun gelecek nesillere bırakılacak bir miras değil, gelecek nesillerden alınan bir emanet olduğu düşüncesinde olduklarını belirterek devam eden Başaran,"Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şunu biliyoruz ki dünyamızdaki suyun sadece yüzde 3'ü tatlı su kaynağı, bunun da sadece yüzde 1'i içilebilir durumda bulunuyor. Bu nedenle, temiz su kaynaklarının korunması ile ilgili son derece ciddi önlemler alıyoruz. Çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çevre yatırımlarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu ödüle bizleri layık gördüğünüz için bir kez teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir ve MASKİ'nin Projeleri Tanıtıldı

Konuşmaların ardından davetlilere Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün Manisa'ya kazandırdığı çevreci proje ve hizmetlerin yer aldığı video sunum gerçekleştirildi. Ödül töreni, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.