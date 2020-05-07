En çok değer kaybı yaşayan lig: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En çok değer kaybı yaşayan lig: Süper Lig - Son Dakika Ekonomi

En çok değer kaybı yaşayan lig: Süper Lig

15 dakika önce

KPMG Football Benchmark ekibi, oyuncuların değer kaybı üzerinden liglerin ve kulüplerin kayıplarını araştırdı:

En çok değer kaybı yaşayan lig: Süper Lig, System.String[]

KPMG Football Benchmark ekibi'nin araştırmasına göre; Avrupa'daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak. 687 milyon euroluk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon euroya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değer 485 milyon euroya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig'in ardından en büyük değer kaybını eksi 28.7'yle İspanya La Liga yaşayacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle futbol dünyası büyük bir sıkıntı içerisinde... Maçların oynanmaması nedeniyle dünyadaki tüm kulüpler ve oyuncular maddi olarak değer kaybı yaşıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların değer kaybı üzerinden liglerin ve kulüplerin kayıplarını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada; Avrupa'daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak.

La Liga'daki değer kaybı eksi 28.7

Şubat 2020'de 687 milyon euroluk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon euroya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değeri 485 milyon euroya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig'in ardından en büyük değer kaybı İspanya La Liga'da olacak. Şubat 2020'de La Liga'da oyuncuların değeri 6 milyar 664 milyon euroyken, ligin tamamlanması halinde bu değer 5 milyar 395 milyon euroya (-19.0) gerileyecek. Eğer lig oynanmazsa oynayan oyuncuların toplam değeri 4 milyar 748 milyon euroya (-28.7) kadar düşücek.

Barcelona kayıpta zirvede yer alıyor

Kulüpler bazında da dünyanın en değerli kadroları koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle değer kaybı yaşıyor. En büyük değer kaybını ise İspanyol devi Barcelona yaşayacak. 1 milyar 136 milyon euroluk kadro değeri olan Barcelona, La Liga tamamlansa bile kadro değeri 903 milyon euroya (-20.5) gerileyecek. Lig iptal edilirse İspanyol takımının kadro değeri 808 milyon euroya (-28.9) inecek.

Futbol artık eskisi gibi olmayacak

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Spor müsabakalarının iptali kulüpleri ekonomik yönden olumsuz etkiliyor. Bu durum da futbol sektöründeki değerleri düşürüyor. Liglerin tamamlanması kulüpleri biraz rahatlatacaktır ama liglerin iptal olması halinde birçok kulüp ekonomik olarak büyük bir maddi sıkıntıya girecektir. Süper Lig'de maçların yeniden oynanacak olması kulüpleri ekonomik açıdan bir nebze rahatlatacaktır'' dedi.

La Liga, Avrupa, Futbol, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:43 Kaynak: Bültenler

YORUMLAR

Son Dakika

TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak "Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak         
09:52
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum         
09:36
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek         
09:25
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi         
09:24
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı         
09:20
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın         
09:08
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor         
08:58
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı         
08:44
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü         
08:32
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran         
08:31
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı         
08:29
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım         
08:14
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?         
07:56
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
07:35
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı         
07:35
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi         
00:51
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi         
00:51
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık         
23:59
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
23:47
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 09:59:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En çok değer kaybı yaşayan lig: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]