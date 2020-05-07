En çok değer kaybı yaşayan lig: Süper Lig

KPMG Football Benchmark ekibi'nin araştırmasına göre; Avrupa'daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak. 687 milyon euroluk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon euroya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değer 485 milyon euroya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig'in ardından en büyük değer kaybını eksi 28.7'yle İspanya La Liga yaşayacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle futbol dünyası büyük bir sıkıntı içerisinde... Maçların oynanmaması nedeniyle dünyadaki tüm kulüpler ve oyuncular maddi olarak değer kaybı yaşıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların değer kaybı üzerinden liglerin ve kulüplerin kayıplarını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada; Avrupa'daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak.

La Liga'daki değer kaybı eksi 28.7

Şubat 2020'de 687 milyon euroluk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon euroya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değeri 485 milyon euroya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig'in ardından en büyük değer kaybı İspanya La Liga'da olacak. Şubat 2020'de La Liga'da oyuncuların değeri 6 milyar 664 milyon euroyken, ligin tamamlanması halinde bu değer 5 milyar 395 milyon euroya (-19.0) gerileyecek. Eğer lig oynanmazsa oynayan oyuncuların toplam değeri 4 milyar 748 milyon euroya (-28.7) kadar düşücek.

Barcelona kayıpta zirvede yer alıyor

Kulüpler bazında da dünyanın en değerli kadroları koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle değer kaybı yaşıyor. En büyük değer kaybını ise İspanyol devi Barcelona yaşayacak. 1 milyar 136 milyon euroluk kadro değeri olan Barcelona, La Liga tamamlansa bile kadro değeri 903 milyon euroya (-20.5) gerileyecek. Lig iptal edilirse İspanyol takımının kadro değeri 808 milyon euroya (-28.9) inecek.

Futbol artık eskisi gibi olmayacak

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Spor müsabakalarının iptali kulüpleri ekonomik yönden olumsuz etkiliyor. Bu durum da futbol sektöründeki değerleri düşürüyor. Liglerin tamamlanması kulüpleri biraz rahatlatacaktır ama liglerin iptal olması halinde birçok kulüp ekonomik olarak büyük bir maddi sıkıntıya girecektir. Süper Lig'de maçların yeniden oynanacak olması kulüpleri ekonomik açıdan bir nebze rahatlatacaktır'' dedi.