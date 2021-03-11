En çok dikişçi aranıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Korona virüs salgını nedeni ile bir çok işletme eleman bulmakta sorun yaşarken, Düzce İŞKUR İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Düzce'de 404 açık iş başvurusu bulunuyor. En çok aranan işçi sektörü ise dikiş işçisi.

Korona virüs salgını sonrasında bir çok işletme eleman bulmakta zorluk çekiyor. Salgın nedeni ile iş aramak konusunda sorun yaşayan vatandaşlarda çareyi İş Kur il Müdürlüğü'ne gitmekte buluyor. Düzce İş Kur Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de şu an itibari ile 404 açık iş başvurusu bulunuyor. İl genelinde en çok aranan işçi sektörü ise Makine dikiş işçiliği. Bu sektör için 65 eleman aranırken, ikinci sırada ise 40 eleman arayan Paketleme işçisi aranıyor. Düzce'de en çok aranan üçüncü sektör ise 38 kişi ile genel beden işçisi. Ayrıca 19 proses işçisi, 13 satış danışmanı, 11 ön muhasebeci, 10 çağrı merkezi müşteri temsilcisi 6 kamyon şoförü, 5 gazaltı kaynakçısı ve 5 inşaat mühendisi aranıyor. Ayrıca, 175 farklı sektörde de işçi aranıyor. - DÜZCE