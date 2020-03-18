En çok F.Bahçe ile Terim konuşuldu

Medya Takip Merkezi'nin şubat ayı raporu şöyle:



F.bahçe 101 bin 163 haberle en çok konuşulan kulüp. G. Saray 89 bin 685 haberle rakibini izlerken, 3. Trabzon (75 bin 54) oldu



FaTih Terim 21 bin 105 haberle en çok konuşulan teknik adam oldu. Terim'i 19 bin 198 ile Sergen Yalçın, 17 bin 770 haberle Ersun Yanal izledi. · Sörloth da 17 bin 159 haberle en çok konuşulan futbolcu.