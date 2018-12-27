Son Dakika Haberleri: En çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe ediliyor

En çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe ediliyor

24 dakika önce

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET tarafından ABD'de gerçekleştirilen araştırma, kişilerin en çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe duyduğunu ortaya koydu.

En çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe ediliyor , System.String[]
Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET tarafından ABD'de gerçekleştirilen araştırma, kişilerin en çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe duyduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:54 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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