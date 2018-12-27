En çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe ediliyor
24 dakika önce
Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET tarafından ABD'de gerçekleştirilen araştırma, kişilerin en çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe duyduğunu ortaya koydu.
Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET tarafından ABD'de gerçekleştirilen araştırma, kişilerin en çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe duyduğunu ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:54
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