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En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada - Son Dakika

En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada

09.08.2021 13:19
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada, System.String[]

En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada Düzce en çok fındık üreten 5. Şehir Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılında en çok kabuklu fındık üretimi yapan şehirleri açıkladı.

En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada

Düzce en çok fındık üreten 5. Şehir

DÜZCE - Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılında en çok kabuklu fındık üretimi yapan şehirleri açıkladı. 2020 yılında 665 ton fındık üretimi yapılırken, Düzce listede 5. Sırada yer aldı.

Dünya'nın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındıkta hasat zamanı başladı. Özellikle Karadeniz bölgesinde yetiştirilen fındık, 2020 yılında Bitlis, Kahramanmaraş, Isparta ve Bursa'da da yetiştirildi. Karadeniz dışında ilk defa başka bölgelerde verim alan çiftçiler alanlarında genişletmeye gidecek olsa da Türkiye'nin fındığını en çok üreten il her yıl olduğu gibi bu sene de Ordu oldu. Ordu 197 bin 230 ton fındık üreterek listenin birinci sırasında yer alırken, Samsun 123 bin 555 ton ile ikinci, Sakarya 91 bin 397 ton ile üçüncü sırada yer aldı. Giresun 84 bin 167 ton ile dördüncü, Düzce 57 bin 330 ton ile beşinci, Trabzon 40 bin 315 ton ile altıncı, Zonguldak 23 bin 113 ton ile yedinci, Kocaeli 14 bin 113 ton ile sekizinci, Kastamonu 9 bin 658 ton ile dokuzuncu ve Bartın 5 bin 868 ton ile onuncu sırada yer aldı. Karadeniz bölgesi bölgeler arasında birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Marmara bölgesi üçüncü sırayı ise ege bölgesi aldı. Türkiye'de 2020 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 665 bin ton fındık üretimi yapıldı.

En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada
En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Fındık, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En çok fındık üreten şehirler belli oldu: Düzce 5. sırada - Son Dakika Ekonomi


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