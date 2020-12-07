En çok gayrimenkul yatırımından memnunuz

Türk halkının en memnun olduğu yatırım araçlarının başında yüzde 81 ile gayrimenkul geliyor.

Sektör temsilcileri, gayrimenkulde memnuniyetin ana sebeplerinin "değer kaybının olmaması", "değer artışı" ve "barınma ihtiyacı" olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 15 bin 41 kişinin katılımıyla yaptırılan "Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması"nda, vatandaşların en memnun kaldığı yatırım aracının gayrimenkul olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya katılanların 72'sinin yüzde 80 üzeri memnuniyete sahip olduğu gayrimenkul yatırımından ortalama memnuniyet oranı ise yüzde 81 olarak belirlendi.

Ortalama memnuniyet oranında gayrimenkulü yüzde 76 ile altın, yüzde 72 ile vadeli TL mevduat hesabı, yüzde 71 ile döviz, yüzde 67 ile iş kurmak/işe ortak olmak, yüzde 65 ile katılım hesabı takip etti.

Türk halkının altın ve dolardan daha çok gayrimenkul yatırımından memnun olmasının konutun kazandığı değerle ilgili olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, gayrimenkulün uzun dönemde hep kazandırdığını, ayrıca barınma ihtiyacı nedeniyle vatandaşların bu yatırımdan vazgeçemediğini belirtiyor.

"Ne altın ne dolar, güvenli liman gayrimenkul"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın için dünyanın her yerinde "güvenli liman" denildiğini ancak Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yapılan araştırmanın Türkiye'de "güvenli limanın gayrimenkul olduğunu" ortaya çıkardığını söyledi.

Akbal, "Nitekim gayrimenkul sektöründe toplam konut satışına baktığımızda son 7-8 yıldır Avrupa şampiyonu olmamız da durumu netleştiren bir örnek." dedi.

Ocak 2010'da 45,4 olan konut fiyat endeksinin Eylül 2020'de 146,7 olarak gerçekleştiğini aktaran Akbal, Merkez Bankası verilerinin "ortalama konut fiyatında sadece son 10 yılda 3 katın üstünde artış yaşandığını" söylediğini kaydetti.

Akbal, gelişmiş ülkelerde konut fiyat artışının son 10 yılda ortalama yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de diğer finansal araçlardansa gayrimenkulün daha memnuniyet verici bir yatırım aracı olarak nitelenmesinde bu gerçek yatıyor. Sonuç olarak Türk halkı, 'ne altın ne dolar, güvenli liman gayrimenkul' demiştir." şeklinde konuştu.

"Salgına rağmen memnuniyette ilk sırada"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da gayrimenkul ve inşaat sektörünün, her dönemde en çok kazandıran ve en çok güvenilen yatırım aracı olarak talepte ilk sırada yer aldığını söyledi.

Gayrimenkulün, kısa ve uzun vadede kazandırdığı primin yanı sıra kayıplara izin vermediğini belirten Özyurt, gelecek vadeden bir yatırım aracı olmasının bunda çok büyük payı bulunduğunu kaydetti.

Özyurt, "Salgın dönemine rağmen sektörümüz yatırımcı memnuniyeti açısından yine ilk sırada yer buldu. Bu dönemde altın ve döviz fiyatlarındaki yükseliş de bu memnuniyete mani olamadı. Yatırımcılar, gayrimenkule yatırım yaparak kendilerini güvende hissediyor. Çünkü kaybetme şansları hiç yok." diye konuştu.

"Gayrimenkulde risk düşük, her zaman kazandırır"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise faiz, döviz, hisse senedi ve altın gibi finansal varlıkların riskleri de barındırdığını ifade ederek, "Gayrimenkul ise yatırımcısına orta ve uzun vadede kaybettirmeyen, bir başka deyişle çok düşük riskli bir yatırım aracı olmakla birlikte en değerli ihtiyaç. Aynı zamanda hem değer artışı hem de kira geliri nedeniyle iki farklı kulvarda getiri sağlayan bir yatırım amacı." dedi.

Finansal okuryazarlığı olan yatırımcıların gayrimenkule yatırım yaptığını ve yatırım sepetlerinde gayrimenkule yer verdiğini aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişmekte olan ülkelerde emlak daha hızlı değerlenir ancak gelişmiş ülkelerde bile emlak en önemli ve talep gören yatırım aracı. Nitekim resmi verilere göre, İngiltere'de 2010'da 160 bin sterlin olan ortalama ev değeri, 2020'de 230 bin sterlin olmuş. Bu ülkede 2000'de ortalama ev değeri 81 bin sterlinmiş. Yani 2000'de alınan evin 3 kat değerlendiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde ise değerlenme daha hızlı. Nitekim kira çarpanı İngiltere'de 36 yıl, Türkiye'de 21 yıl. Fırsat ve yatırım değeri daha da yüksek. Dolayısıyla tüm zamanlar için gayrimenkulün net ve yüksek bir getiri sağladığı açık bir gerçek."

"Artık araştırarak bilinçli gayrimenkul yatırımı yapılıyor"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye'de yıllardır konutta süregelen değerlenmenin, son dönemde döviz kurları ve faiz indirimi nedeniyle devam ettiğini söyledi.

Özgün, "Artık gelir odaklı, bilinçli ve araştırarak gayrimenkul yatırımı yapılıyor. Bu konuda özel danışmanlar, fon yöneticileri ile çalışılıyor. Hem değer artışı hem kolay takip edilebilmesi, diğer yatırım araçları gibi iniş-çıkışların olmaması gayrimenkulü güvenilir liman kılıyor." dedi.

Geçmiş tecrübelerin yatırım memnuniyetini artırdığını ve bu alandaki yatırımların sürmesini sağladığını aktaran Özgün, gayrimenkul yatırımının takibinin diğer araçlara göre çok daha kolay olduğunu, bunun da memnuniyeti artırdığını kaydetti.