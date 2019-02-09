Son Dakika Haberleri: En Çok Giydiğim T-Shırtler! | Basic&minimal

En Çok Giydiğim T-Shırtler! | Basic&minimal

5 dakika önce

Herkese selaaaam, Videoda size 5 t-shirt dedim ama 5li serimin ilk videosu bu olduğu için bi tane de bonus t-shirt ekledim! ??Ayrıca bu sefer videoda farklı bir şey denedim, video sonuna bi önceki videonun özetini ekledim beğendiniz mi? Nasıl olmuş sizce?????

Herkese selaaaam, Videoda size 5 t-shirt dedim ama 5li serimin ilk videosu bu olduğu için bi tane de bonus t-shirt ekledim! ??

Ayrıca bu sefer videoda farklı bir şey denedim, video sonuna bi önceki videonun özetini ekledim beğendiniz mi? Nasıl olmuş sizce?????

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:46 Kaynak: Youtube

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