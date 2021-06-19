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En çok göç merkezde oldu - Son Dakika

En çok göç merkezde oldu

19.06.2021 08:27
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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce göç alan iller arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce göç alan iller arasında yer aldı. Araştırmaya göre en çok göç alan Merkez ilçe olurken en çok göç veren ilçe ise Yığılca oldu.

TÜİK 2020 yılı göç oranları araştırma sonuçları açıklandı. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlara göre Düzce ili 2020 yılında 11 757 kişi göç alırken, 10 565 kişiyi ise göç verdi. Düzce ilinin Net göçü ise 1 192 kişi oldu. 2020 yılında 9 679 kişi ile en fazla göç alan ve 9 025 kişi ile en fazla göç veren ilçe Merkez ilçe oldu. Merkez ilçe 654 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Yığılca ilçesi -458 kişi ile en az net göçe sahip ilçe olarak açıklandı. Net göç hızı binde 18,94 ile Gümüşova ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde - 30,79 ile Yığılca son sırada yer aldı. - DÜZCE

En çok göç merkezde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En çok göç merkezde oldu - Son Dakika


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