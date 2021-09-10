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En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var - Son Dakika

En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var

10.09.2021 15:25

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre tarafından ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıklandı. İlk sırada 16 bin 411 haberle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer olurken, ikinci sırada 10 bin 480 haberle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Üçüncü sırada ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bulunması dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ağustos ayında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarının listesini hazırladı.

TUNÇ SOYER ZİRVEYE YERLEŞTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 16 bin 411 haberle listenin zirvesine yerleşti.

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

İMAMOĞLU İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Listenin ikinci sırasında ise 10 bin 480 haberle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

MANSUR YAVAŞ BEŞİNCİ SIRADA

Listenin en dikkat çeken noktalarından biri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 10 bin 246 haberle üçüncü sırada yer alması oldu. Onu 8 bin 465 haberle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede kendine 7 bin 228 haber ile beşinci sırada yer buldu.

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var

FATMA ŞAHİN VE YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre en çok habere konu olan büyükşehir başkanları listesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 5 bin 468 haberle altıncı; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 4 bin 247 haberle yedinci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 4 bin 236 haberle sekizinci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bin 949 haber ile dokuzuncu sırada yer aldı. 10 kişilik listenin sonunda ise bin 507 haberle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bulunuyor.

Habermetre verilerine göre hazırlanan liste şu şekilde:

Ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, İstanbul, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var - Son Dakika


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SON DAKİKA: En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var - Son Dakika
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