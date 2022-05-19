En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu!

19.05.2022 20:36
En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu!

Sensor Tower, nisan ayının en çok indirilen mobil oyunlar listesini açıkladı. Peki geçtiğimiz ay hangi oyun daha çok tercih edildi?

Mobil sektörün önemli analiz araçlarından Sensor Tower, nisan ayının en çok indirilen mobil oyunlar listesini paylaştı. Raporda bir döneme damga vuran efsane yapımlardan Subway Surfers öne çıkarken, Garena Free Fire ve Ludo King gibi oyunlar da dikkat çekti.

Nisan ayının en çok indirilen mobil oyunları

Sensor Tower, nisan ayının en çok indirilen mobil oyunlarını açıkladı. Listeye göre geçen ayın şampiyonu Kiloo ve SYBO Games tarafından geliştirilen Subway Surfers oldu. 26,6 milyon indirme alan mobil oyuna en çok ilgi gösteren ülkeler yüzde 18'le Hindistan ve yüzde 8,2'le ABD oldu. Oyun, uzunca bir sürenin ardından ilk kez genel sıralamanın zirvesine çıkmayı başardı.

En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu!

Listenin ikinci sırasında Garena Free Fire bulunuyor. Mobil oyun, Nisan 2021'e göre yüzde 41,8'lik bir artış yaşadı ve 25,2 milyon indirmeye ulaştı. Yapımı en çok indiren ülkeler yüzde 33,6'le Hindistan ve yüzde 10'la Endonezya oldu.

En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu!

Küresel mobil oyun sektörü, Nisan 2022'de App Store ve Google Play Store'da 4,7 milyar indirme sayılarına ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında artış kaydetti. Nisan ayında mobil oyunlara en çok ilgi gösteren ülke ise 783 milyon indirme ile toplam yüklemelerin yüzde 16,6'sını oluşturan Hindistan oldu. ABD, yüzde 8,4 ile ikinci ve Brezilya ise yüzde 7,8 ile üçüncü sıradan kendine yer buldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mobil oyun sektörünün gidişatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu! En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu! eFootball PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı! eFootball PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı!
Kaynak: Shiftdelete

Garena Free Fire, oyunlar, Nisan, Mobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:26 Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 20:41:37. #1.13#
SON DAKİKA: En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement