En çok Irak vatandaşları konut aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel En çok Irak vatandaşları konut aldı - Son Dakika

En çok Irak vatandaşları konut aldı

6 saat önce

2020'nin ilk ayında Türkiye'de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü.

En çok Irak vatandaşları konut aldı, System.String[]

2020'nin ilk ayında Türkiye'de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle sadece Ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, konut ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl konut ile alakalı basına 71 bin 935 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Ocak ayında çıkan yansımalar incelendiğinde ise 6 bin 984 adet olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası konutların depreme dayanıklılığı, DASK'ın olup olmadığı gibi farklı konuların tartışıldığı belirlendi. Faizlerin düşmesiyle beraber yaşanan hareketlilik de bir diğer konuşulan başlık oldu.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Ocak ayı konut satış istatistikleri belli oldu. 2020'nin ilk ayında Türkiye'de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle sadece Ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi. Irak'ı sırasıyla takip eden ülkeler ise 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen, 133 konut ile Almanya, 121 konut ile Kuveyt, 110 konut ile Suudi Arabistan, 107 ile Ürdün, 101 ile de Filistin olarak gözlendi.

(İHA)

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En çok Irak vatandaşları konut aldı
Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En çok Irak vatandaşları konut aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]