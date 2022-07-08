En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!! - Son Dakika
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En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

08.07.2022 23:00
En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

Netflix geçtiğimiz günlerde 20-26 Haziran arası en popüler yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, en çok izlenen içerikleri paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 27 Haziran-3 Temmuz arası en çok izlenenleri paylaştı.

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Stranger Things 46301 milyon 280 bin2The Umbrella Academy: 3. sezon287 milyon 980 bin3Stranger Things734 milyon 470 bin4The Umbrella Academy: 1. sezon232 milyon 840 bin5Stranger Things 3630 milyon 280 bin6Stranger Things 2630 milyon 260 bin7Man Vs Bee: 1. sezon225 milyon 400 bin8The Umbrella Academy: 2. sezon120 milyon 300 bin9Peaky Blinders: 6.sezon418 milyon 440 bin10Snowflake Mountain: Season 1115 milyon 20 bin

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Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 301 milyon 280 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım, geçtiğimiz haftalarda da sahip olduğu yüksek izlenme oranı sayesinde Squid Game rekorunu kırmayı başardı.

Şimdi ise son sezonu ilk sırada yer alırken, dizinin 1. sezonu 34 milyon 470 bin izlenme saatiyle listenin 3. sırasına adını yazdırdı. 3. ve 2. sezonları ise 30 milyon 280 bin ve 30 milyon 260 bin izlenme saatleriyle sıralamanın 5. ve 6. sırasına yerleşti. Yani geçtiğimiz 1 ay boyunca olduğu gibi tüm sezonlarıyla birlikte Top10'e girmeyi başardı.

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

Listenin sırasında ise 87 milyon 980 bin izlenme saatiyle The Umbrella Academy'nin 3. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz sezonları çıktığında da sıkça popülerler listesinde kendine yer bulmuştu. Ayrıca ikinci sezonu da 20 milyon 300 bin izlenme saatiyle listeye 7. sıradan yerleşmeyi başardı.

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!!

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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