En çok izlenen Red Bull yapımı bisiklet belgeselleri yayında - Son Dakika

En çok izlenen Red Bull yapımı bisiklet belgeselleri yayında

25.05.2021 11:13
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Red Bull'un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında dünya çapında üretilen içerikleri artık Türkçe olarak Red Bull TV uygulamasında yayında.

Red Bull'un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında dünya çapında üretilen içerikleri artık Türkçe olarak Red Bull TV uygulamasında yayında. Türkçe ve Türkçe alt yazılı seçenekleri ve 7 bin dakikalık içerikle alışılmışın dışında hikayeler sunan platformda, 2021 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası canlı yayınlarına ve aralarında 'Blood Road: Vietnam'da Bisiklet Macerası', 'Dağ Bisikletinin ABC'si', 'Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall', '3 Day Metro Pass', 'MTB ile Fizik Kurallarına Meydan Okumak...' bulunan bisiklete dair birbirinden eğlenceli belgesellere ulaşmak mümkün.

Dünya genelinde macera, spor, dans ve müzik tutkunlarının büyük ilgiyle izlediği Red Bull TV artık ücretsiz olarak Türkçe ve Türkçe alt yazılı seçenekleriyle tüm kullanıcıların hizmetinde. Bütün dünyadan ilham veren insanların hikayelerinin anlatıldığı platformda, bisiklet meraklılarının ilgiyle takip ettiği 7 Mayıs - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek 2021 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası canlı yayınlarını da izlemek mümkün. Albstadt ve Nove Mesto'da gerçekleştirilen ilk iki ayağın ardından, 11 - 13 Haziran tarihleri arasında Avusturya Leogang'de gerçekleşecek yarışlar da yine Berkem Ceylan ve Sarper Günsal'ın canlı anlatımıyla Red Bull TV üzerinden takip edilebilecek.

Vietnam'ın bir ucundan öbür ucuna uzanan Ho Chi Minh Rotası'nda 1.930 km pedal çeviren Rebecca Rusch'un muhteşem yolculuğunu aktaran 'Blood Road: Vietnam'da Bisiklet Macerası', dağ bisikleti sporunun disiplinleri, kuralları, tarihi ve terminolojisinin aktarıldığı 'Dağ Bisikletinin ABC'si' ve bir grup dağ bisikletçisinin Kanada'nın ıssız dağlarında doğaya karşı müthiş mücadelesinin anlatıldığı 'Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall', Red Bull TV'de en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Türkçe alt yazılı olarak izlenebilen bu yapımlara ek olarak Fabio Wibmer'in imkansız performansının aktarıldığı 'Wibmer Kanunları' isimli yapım da Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyicilerle buluşuyor.

En iyi BMX sürücülerinin sadece yetenekleri ve ceplerindeki metro kartıyla dünyanın dört bir yanında şehir turu yaptığı '3 Day Metro Pass', serbest stil dağ bisikletinin sınırları zorlayan macerası MTB ile Fizik Kurallarına Meydan Okumak...' ve Fraser Nehri'ni kuzey istikametinde British Columbia'ya doğru takip eden 3 bisikletçinin öyküsü 'Follow the Fraser' belgeselleri de en özgün hikayeleriyle izleyenlerin beğenisine sunuluyor.

Hayatlarının en büyük dağ bisikleti macerasına çıkan Hans Rey, Danny MacAskill ve Gerhard Czerner isimli dağ bisikletçilerinin Kilimanjaro'daki amansız mücadelesi 'Kilimanjaro: Mountain of Greatness', İspanya kırsalında sergilenen freestyle MTB çılgınlığına sahne olan 'Not2Bad' isimli yapımlar da dünyanın en ilginç noktalarındaki bisiklet öykülerini aktarıyor.

Tüm bu belgesellere ek olarak Türkiye'ye ait yapımların da yer aldığı platformda birçok ilham veren sporcu, müzisyen ve kişinin hikayesi sunuluyor. Dünya çapında milyonlarca kez izlenme rekoru kıran yerli ve uluslararası belgesellerin yer aldığı Red Bull TV uygulamasına, tüm dijital cihazlardan ve akıllı televizyonlardan ücretsiz olarak ulaşmak mümkün. - İSTANBUL

En çok izlenen Red Bull yapımı bisiklet belgeselleri yayında
En çok izlenen Red Bull yapımı bisiklet belgeselleri yayında
En çok izlenen Red Bull yapımı bisiklet belgeselleri yayında

Bisiklet, Redbull, Vietnam, Müzik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor En çok izlenen Red Bull yapımı bisiklet belgeselleri yayında - Son Dakika Spor


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