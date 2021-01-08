En çok Kanal D dizileri izleniyor

Geçen yıl günlük televizyon izleme ortalaması 4.4 saat iken bu yıl 5 saate yükseldi. Seyircilerin günde 3 saati dizi izleyerek geçirdiği ortaya çıktı. Marketing Türkiye dergisi, bu bilgiden yola çıkarak Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketiyle birlikte 2020'nin en beğenilen dizilerini araştırdı.

Sonuçlara göre Kanal D, yüzde 60'lık oy oranı ile en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Kanalın en çok seyredilen dizileri ise 'Sadakatsiz" ve 'Hekimoğlu' olarak belirlendi.