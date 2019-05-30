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En çok kaza motosiklette değil otomobilde

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin açıkladığı trafik kazaları istatistiklerinde, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının otomobillere oranla yüzde yüzde 37,7 daha az olduğu gerçeğini gösterdi.

En çok kaza motosiklette değil otomobilde, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin açıkladığı trafik kazaları istatistiklerinde, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının otomobillere oranla yüzde yüzde 37,7 daha az olduğu gerçeğini gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK), Resmi İstatistik Programı (RİP) idari kayıtlarından derlenen ve TÜİK'in hazırladığı 2018 yılı karayolları kaza istatistikleri TÜİK'in web sitesinde yayınlandı. İstatistik içerisinde dikkat çeken detaylardan birisi de, halk genelinde kaza sayısının yüksek olduğu bilinen motosikletlerin aslında otomobillerin karıştığı kazalara nazaran yüzde 37,7 daha az olduğunu gösterdi.

TÜİK istatistik verilerine göre ülkede, karayolu ağında 2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 300 bin 704 taşıtın yüzde 53,2'si otomobil, yüzde 15,5'i motosiklet, yüzde15,3'ü kamyonet, yüzde 3'ü minibüs, yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 1,1'i traktör ve yüzde 4,9'u diğer taşıtlardan oluştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:39 Kaynak: İHA
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