En çok kiralık yazlık ev Kuşadası'nda arandı

Zingat.com verilerine göre yılın ilk yarısında yazlık bölgelerde en çok kiralık ev aranan ilçe Kuşadası oldu.

Zingat'ın açıklamasına göre, salgının etkisiyle yılın her döneminde talep görmeye başlayan yazlık evler, popülerliğini korumaya devam ediyor.

Zingat ziyaretçilerinin yılın ilk yarısında gerçekleştirdikleri kiralık yazlık ev arayışında öne çıkan beş bölgenin dördü Ege sahillerinden olurken, sıralamaya Akdeniz'den sadece Alanya girebildi.

Yazlık ev kiralamak isteyenlerin en çok arayış içerisinde olduğu ilçe Aydın Kuşadası olurken, onu Didim, Bodrum (Muğla), Çeşme (İzmir) ve Alanya (Antalya) izledi.

Açıklamada görüşleri yer alan Zingat Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, söz konusu ilçelerin geçen sene olduğu gibi en gözde tatil beldeleri olduğunu bildirdi.

Özellikle nisan ve mayısta sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu kısıtlamalarında dört duvar arasına sıkışmamak isteyen vatandaşların, yazlıkların ve villa gibi müstakil yaşam alanlarının çoğunlukta olduğu beldelere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Karaismailoğlu, Çanakkale'den Mersin'e uzanan tüm sahil şeridinin sezonu önceki yıllara göre çok erken açtığını anlattı.

Karaismailoğlu, kiralık yazlık talebindeki artışın fiyatlara da yansıdığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Metrekare başına konut kira değerleri mayısta yıllık bazda Alanya'da yüzde 50, Çeşme'de yüzde 44, Didim'de yüzde 36, Bodrum'da yüzde 34, Kuşadası'nda ise yüzde 26 nominal artış gösterdi. Metrekare başına konut satış fiyatındaki artış ise Alanya, Bodrum, Kuşadası ve Didim'de yüzde 50'ye yaklaştı, Çeşme'de yüzde 42 seviyesini buldu. Kıyı şeridindeki gözde tatil beldelerinde sezon kapanışı uzayacak. Büyük şehirlerden tatil beldelerine yerleşen vatandaşların sayısındaki artışın devam etmesini bekleyebiliriz."