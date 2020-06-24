En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı - Son Dakika

En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı

Kırklareli Valiliğince düzenlenen yarışma kapsamında en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişiye de çeyrek altın hediye edildi.

Kırklareli Valiliğince düzenlenen yarışma kapsamında en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişiye de çeyrek altın hediye edildi.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların evde kalmalarının sağlaması ve kitap okuma alışkanlıklarının arttırılması amacıyla düzenlenen yarışmada derece girenlere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Uygulama Otelinde törenle verildi.

Vali Osman Bilgin, törende, en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişi de çeyrek altın hediye etti.

Bilgin, törenin ardından yaptığı konuşmada, herkesin kendisini geliştirmesi amacıyla kitap okuması gerektiğini söyledi.

İl genelinde kitap okuma alışkanlığının artması amacıyla faaliyetler düzenlendiğini belirten Bilgin, "Okumak insanı insan yapan, insanı bilgiye ulaştıran ve hayatı anlamlı kılan en önemli etkendir. Bu nedenle kahvehanelere küçük kütüphaneler kuracağız. Bunu aslında daha önce yapacaktık ama Kovid-19 süreci bunu biraz ertelememize neden oldu." dedi.

Yarışmada 16 bin öğrencinin kitap okuduğunu vurgulayan Bilgin, "Kovid-19 sürecinde evlerinden çıkmayarak kitap okuyan öğrenci ve vatandaşlarımızı tebrik ederim. Bunu sadece bir yarışma olarak görmemeli, kitap okumaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ise kitap okumanın insanlığın gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:38 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:01:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]