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En çok konuşulan televizyon dizileri belli oldu - Son Dakika

En çok konuşulan televizyon dizileri belli oldu

19.11.2021 09:32
En çok konuşulan televizyon dizileri belli oldu

Dizi sezonunun başlamasıyla beraber televizyon kanallarının reyting yarışları da hız kazandı.

Dizi sezonunun başlamasıyla beraber televizyon kanallarının reyting yarışları da hız kazandı. Medya, dizileri yakın mercek altına alırken, 1 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında yapılan incelemeye göre gazete, dergi ve internet sitelerinde en çok haber olan dizinin Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız olduğu görüldü. 15 bini aşkın kaynak taranarak yapılan araştırmada, Camdaki Kız 3 bin 751 haberle listenin ilk sırasında yer almayı başardı.

Medya takip kurumu Ajans Press, televizyon dizilerinin medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 1 Ekim- 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemede, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 3 bin 751 haberle Camdaki Kız (Kanal D) olduğu görüldü. En çok konuşulan ikinci yapım ise Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz (Kanal D) oldu. Sadakatsiz hakkında gazete, dergi ve internet sitelerine 3 bin 200 haber yansıdı. Ay Yapım imzalı, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi ise 3 bin haber içeriğiyle listenin üçüncü sırasında yer buldu. Osmanlı İmparatorluğunu konu alan ve Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman (ATV) 2 bin 970 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken, ATV'nin bir diğer dizisi Bir Zamanlar Çukurova 2 bin 831 haberle en çok konuşulan beşinci yapım oldu. İlk beşi takip eden ve en çok konuşulan ilk on yapım içerisinde yer alan diğer diziler ise, Masumlar Apartmanı (TRT 1) 2 bin 715, Kırmızı Oda (TV8) 2 bin 518, Alparslan Büyük Selçuklu (TRT 1) 2 bin 540, Üç Kuruş (Show TV) 2 bin 308, Yasak Elma (Fox TV) 2 bin 295 oldu.

15 BİN KAYNAK ARAŞTIRILDI

Ajans Press'in 15 bini aşkın kaynak üzerinden derlediği bilgilerde, diziler hakkında en fazla internet sitelerinde haber akışı olduğu tespit edildi. Yazılı basında ulusal yayınlar başı çekerken, yayınlanan dizilerde tür olarak aşk, dram, komedi, tarih ve macera unsurlu içerikler dikkat çekti.


En çok konuşulan televizyon dizileri belli oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel En çok konuşulan televizyon dizileri belli oldu - Son Dakika


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