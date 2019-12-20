En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor - Son Dakika Ekonomi

En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor

6 saat önce

Bölgelere özelinde Türkiye'de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli olurken, konut ve kira ödemelerine yüzde 29,5 oranla en çok İstanbulluların bütçe ayırdığı görüldü.

En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor, System.String[]

Bölgelere özelinde Türkiye'de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli olurken, konut ve kira ödemelerine yüzde 29,5 oranla en çok İstanbulluların bütçe ayırdığı görüldü. İstanbulluların en fazla bütçe ayırdığı ikinci bütçe kalemi yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu.


Medya takip kurumu Ajans Press, konut ve ulaşım ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konut ile alakalı basına 69 bin 251 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içeriklerine bakıldığında sosyal konut projelerinin ön planda olduğu kaydedildi. Ulaşım ile ilgili medyaya yansıyan haber adet sayısı ise 96 bin 848 oldu.


Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, bölgeler özelinde Türkiye'de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu. Böylelikle Türkiye'de konut ve kira için en fazla bütçeyi İstanbulluların ayırdığı görüldü. İstanbul'un ikinci olarak en fazla ayırdığı bütçe yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma için en fazla tüketim bütçesi ayıran diğer şehirler ise Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bütçesinin en fazla kısmını konut ve kiraya harcayan ikinci şehir de yüzde 27,2 ile İzmir olarak saptandı. - İSTANBUL

Türkiye, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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