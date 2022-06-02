En çok maaş veren şirketler açıklandı! Apple şaşırttı - Son Dakika
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En çok maaş veren şirketler açıklandı! Apple şaşırttı

02.06.2022 22:38
En çok maaş veren şirketler açıklandı! Apple şaşırttı

En yüksek maaşı veren şirketler hangileri? 2022 için ortalama maaşı en iyi olan teknoloji firmaları açıklandı. İşte liste.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ne kadar maaş veriyor? ABD merkezli 500 büyük firmanın S&P ölçümü, yeni maaşları ortaya çıkardı. Ürün tedariği konusunda sıkıntı yaşayan Apple'ın oldukça az zam yapması dikkatlerden kaçmadı. Peki Meta, Google, Amazon gibi şirketlerde durum ne?

Apple, Google ve Meta'nın gerisinde kaldı

S&P 500 şirketlerinde ödenen maaşlara ilişkin yeni bir rapor ortaya kondu. Apple'ın 2021 yılından bu yana maaşları yüzde 18 oranında arttırmasına rağmen, Google ve Meta'nın açık ara farkla gerisinde kalması şaşkınlığa yol açtı. Daha önce şirkette, kadınların erkeklerden daha az ödeme aldığı ortaya çıkmıştı.

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Son araştırmaya göre 2021 yılında Apple'ın ortalama maaşı 68.254 dolar seviyesindeydi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 büyüme olduğunu gösteriyor olsa da, Meta'nın 292.785 dolarlık ortalama maaşının bir hayli gerisinde.

En çok maaş veren şirketler açıklandı! Apple şaşırttı

Google'ın çatı şirketi Alphabet çalışanlarına en çok maaşı ödeyen firma oldu. WSJ'nin raporuna göre Alphabet, 2021 yılında ortalama olarak 295.884 dolar maaş verdi. Alphabet ve Meta'nın hemen arkasında ise 248,810 dolar ile ilaç şirketi Incyte boy gösterdi.

2021'de en yüksek maaşı veren şirketler şu şekildeydi:

Alphabet – 295,884 dolar

Facebook – 292,785 dolar

Incyte – 248,810 dolar

Broadcom – 247,541 dolar

Vertex Pharmaceuticals – 234,107 dolar

ServiceNow – 233,859 dolar

Twitter – 232,626 dolar

Etsy – 231,338 dolar

Nvidia – 217,542 dolar

Gilead Sciences – 211,687 dolar

"Google'ın çatı şirketi Alphabet ve ayrıca Meta Platforms, ortalama olarak yaklaşık 300.000 ABD Doları ödeyerek en yüksek ücretli çalışanlara sahipti. Medyan çalışanlarının 100.000 dolardan fazla kazandığını gösteren yaklaşık 150 şirketin arasındaydı."

En çok maaş veren şirketler açıklandı! Apple şaşırttı

Raporda ayrıca küresel olarak Apple'ın 154 bin, Google'ın 156 bin ve Meta'nın ise 71 bin çalışana sahip olduğu ifade edildi. Bu rakama fabrika işçilerinin dahil edilip edilmediği ise belirsiz.

Peki siz en yüksek maaşı veren şirketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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