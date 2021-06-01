Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de 1 Haziran itibariyla uygulanacak yeni normalleşme kararlarının detaylarını paylaştı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, nasıl açılacağı en çok merak edilen işletmeler arasında yer alan kahvehanelere ilişkin detaylar da yer aldı.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNANMAYACAK

Buna göre 1 Haziran'dan sonra sabah 07.00 akşam 21.00 arasında hizmet verecek kahvehanelerde (kağıt-okey, tavla dahil) hiçbir oyunun oynanmasına izin verilmeyecek. Açık alanlarda aynı masada 3, kapalı masalarda ise 2 müşteriden fazlası ağırlanamayacak.

SİNEMA SALONLARI DA YÜZDE 50 KAPASİTEYLE AÇILIYOR

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede sinema salonlarının nasıl açılacağı detayına da yer verildi. Uzun süredir kapalı olan sinema salonlarının yüzde 50 kapasiteyle, 1 koltuk dolu, 1 koltuk boş şekilde misafirlerini ağırlayabileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde kahvehane, çay ocağı, sinema, kafe, dernek lokali ve çay bahçesi gibi işletmelere yönelik şu detaylara yer verildi:

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.