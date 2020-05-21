EN ÇOK ONLAR ÇALIŞTI: BAYRAMDA DA BAKLAVALARI KURYELER GETİRECEK - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi ve mesafe kuralı, bir gelenek olan tatlı ikram etme alışkanlıklarını da değiştirdi. Vatandaşlar bu bayramda, evlerinde misafirlerine baklava ikram edemeyecekler ancak sevdiklerine baklava firmalarının kuryeleri ile ulaştırabilecekler.

Bayramlarda misafirlere tatlı ikram etmek ve ziyaretlere giderken tatlı götürmek bir gelenektir. Hatta bu nedenle Ramazan Bayramı'na zaman zaman "Şeker Bayramı" bile denilir. Ancak bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle arife ve bayram boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Baklava firmaları ise siparişleri bayram boyunca kuryeleri aracılığıyla tüketicilere ulaştıracak. Vatandaşlar da bu sayede sevdiklerini ziyaret edemese de tatlı gönderebilecek.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, sektör genelinde paket sipariş oranının yüzde 5'ten 25'e yükseldiğini belirterek, "Bayramda sokağa çıkma yasağı var. Bu süreçte de biz aldığımız siparişleri kuryeyle ve motosikletle, kendi servis arabalarımızla yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi. Kuryeler ise bayram nedeniyle artan talepten yorgun ancak, bütün önlemlerini alıp, "işimiz bu" diyerek yollarına devam ediyor.

"EĞER MOTOSİKLETİ YOKSA, BİR SERVİS ARABASI YOKSA, O FİRMA MAALESEF BAYRAMDA MECBUREN KAPALI KALACAK"

Demirören Haber Ajansı'na bayram boyunca baklavaların tüketicilere ulaştırılacağını anlatan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bayramda sokağa çıkma yasağı var. Bu süreçte de biz aldığımız siparişleri kuryeyle ve motosikletle, kendi servis arabalarımızla yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim derneğimiz zaten Türkiye'deki bütün baklavacıları temsil ediyor. Bütün baklavacılarda maalesef bu kurye ve internet üzeri satış yok. Bu süreç bunun önemini bize anlattı. Burada motosiklet kurye, ulusal ve uluslararası kargo şirketleriyle çalışan ve internet satış sistemi olan firmalar burada biraz ön plana geçti. Bundan sonra da biz bütün üyelerimizi bunu baştan anlatmaya başladık. İllaki online satış hem ülke içi, hem ülke dışı satışların altyapısının oluşturulup harekete geçirilmesiyle alaka üyelerimize bilgi vermeye başladık. Ama maalesef bu sisteme sahip firmalar şu anda satış yapabiliyorlar. Eğer motosikleti yoksa, bir servis arabası yoksa, o firma maalesef bayramda mecburen kapalı kalacak" dedi.

"PAKET SİPARİŞİ SEKTÖR GENELİNDE YÜZDE 5'Dİ, ŞU ANDA EN AZ YÜZDE 25'LERE ÇIKTI"

Yıldırım, tatlı sektöründe kurye sayılarının artığına dikkat çekerek, "Önceden paket siparişi sektör genelinde yüzde 5'ti, şu anda en az yüzde 25'lere çıktı. Paket siparişini önceden belli bir kültüre sahip insanlar kullanıyordu, telefondan, internet üzerinden alışveriş yapabiliyorlardı. Fakat bu süreç onu da artırdı. Bütün insanlar artık bu yola yönelmeye başladı, bilmeyenler de bu yolu öğrenmeye başladı. Şu anda paket siparişlerde ciddi bir artış söz konusu, hem de çok ciddi bir artış söz konusu. Gel al durumunda açık olduğumuz zaman satışlarımız fena değildi. Ama kapalı olduğumuz zamanlarda bu paket servisinin yapıldığı günlerde önce satışlar düşüktü, sonradan arttı, yükselerek devam etti. Bizim dernek olarak yaptığımız araştırmada günlük baklava tüketimi ortalama bin 2 yüz ton ülke genelinde. Bayramda da 3-4 misline çıkıyordu. Şu anda bu süreçten dolayı satışlarda düşüklük var. Çünkü toplu yemek bitti. Artık davetler bitti, bayram siparişleri bitti. İnsanlar misafirliğe gidemeyecek, misafir de kabul edemeyecek. Bu da bizim satışlarımızı etkiliyor" diye konuştu.

Mehmet Yıldırım, sektörün tamamının online satış ve kurye ile dağıtıma geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Baklavacılara tatil yok maalesef. Bizim baştan beri bayramımız, milli, dini bayramımız ne olursa olsun bizde tatil yok, biz devamlı çalışan bir sektörüz. İstediğiniz şekilde sipariş verebilirsiniz. Yakın çevremizdeyse biz bunu kendi arabamızla, motorumuzla bırakıyoruz. Ama alanımız dışındaysa kargo firmaları bayramda çalışmadığı için göndermeyeceğiz. Sadece kendi yakın çevremize servisimi yapabileceğiz. İnternet üzerinden satış yapan en fazla 5 bin 300 firmanın yüzde 5'i demek ki 15 firma falan çok küçük bir rakam. Video konferansla toplantılar yapıyoruz, bu toplantılarda hepsini anlattım. Bu sisteme sahip olmayan firmalar bir an önce çalışmalarını yapsın ve bu sisteme sahip olsun. Gelecek artık burada. Bu sürece benzer belki daha fazla süreçlerde yaşayacağız ileriye dönük. O yüzden gelecekte bu sistemin bütün firmalarda olması şart" şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİLERLE DİYALOĞUMUZ OLDUĞU İÇİN BİRAZ TEDİRGİN OLUYORUZ AMA SONUÇTA İŞİMİZİN GEREĞİ YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Koronavirüs sürecinde kuryeler büyük bir yükü sırtlandı. Sokağa çıkma yasakları, ev karantinaları ve evde kal çağrılarıyla kuryeler daha çok çalışmaya başladı. Mesai saatleri uzadı, sipariş yoğunluğu arttı. Müşteriyle satıcı arasında köprü olan kuryelerde tedirgin ama "işimiz bu" diyerek önlemlerini alarak yoğun çalışmalarını sürdürüyorlar.

20 senedir kuryelik yaptığını belirten Gürbüz Gürlek, "Yasaktan dolayı baya yoğunuz. Binalara giriş çıkışımız, siteler olsun, iş yerleri olsun insanlarla temas halindeyiz. Sonuçta işimiz bu. Genellikte dezenfektan taşıyoruz, eldiven de kullanıyoruz. Şu anda çok sıcak diye eldiven kullanmıyorum. Maske sürekli var, kaskın camı kapalı oluyor, bu şekilde korunuyorum. Müşterilerle diyaloğumuz olduğu için biraz tedirgin oluyoruz ama sonuçta işimizin gereği yapacak bir şey yok. İllaki yorgunluk var. Sabah geliyoruz, gece 12-1'e kadar çalışıyoruz. Normalde 10 saat çalışıyoruz ama yeri geliyor 12-13 saat çalışıyoruz" dedi.

"ÇALIŞMAMIZ GÜNDE 18-20 SAATİ BULUYOR, SEBEBİ BAYRAM YOĞUNLUĞU"

Arabalı kurye olan Yılmaz Binici, "Virüs nedeniyle müşterilerimiz iş yerine gelemedikleri için biz ayaklarına kadar götürüyoruz, hizmet veriyoruz. bu süreci en kısa zamanda böyle atlatacağımıza inanıyorum. Onların sokağa çıkmalarına gerek yok, biz 7-24 kurye hizmetimizle çalışıyoruz. Zaten ben araçlayım, araç günlük dezenfekte oluyor, içinde her şeyimiz mevcut. Maske, eldiven zorunlu şeyler. Bu şekilde sıkıntı çekmiyoruz, müşterilerimizle de mümkün olduğu kadar yakın temasta bulunmamaya çalışıyoruz. Şu anki şartlarda çalışmamız günde 18-20 saati buluyor, sebebi bayram yoğunluğu diye konuştu.

İnternet satışı yağan bir firmanın kuryesi olan Berkan Ünal ise, "Maskem var, dezenfektanım var, eldivenim var tabi ki. O şekilde binalara girip çıkıyorum, zaten her binada da dezenfektan oluyor. Çıkarken de elimi temizliyorum. Bulunduğumuz şirkette müşteri ile temas etmiyoruz, paketi bırakıp çıkıyoruz. Yorgunluk oluyor, 10-12 saat oluyor çalışmalar, siparişler de çok oluyor bu aralar. O bizi biraz yoruyor" dedi.