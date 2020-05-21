En çok onlar çalıştı: Bayramda da baklavaları kuryeler getirecek - Son Dakika

En çok onlar çalıştı: Bayramda da baklavaları kuryeler getirecek

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi ve mesafe kuralı, bir gelenek olan tatlı ikram etme alışkanlıklarını da değiştirdi.

En çok onlar çalıştı: Bayramda da baklavaları kuryeler getirecek, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi ve mesafe kuralı, bir gelenek olan tatlı ikram etme alışkanlıklarını da değiştirdi. Vatandaşlar bu bayramda, evlerinde misafirlerine baklava ikram edemeyecekler ancak sevdiklerine baklava firmalarının kuryeleri ile ulaştırabilecekler.

Bayramlarda misafirlere tatlı ikram etmek ve ziyaretlere giderken tatlı götürmek bir gelenektir. Hatta bu nedenle Ramazan Bayramı'na zaman zaman "Şeker Bayramı" bile denilir. Ancak bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle arife ve bayram boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Baklava firmaları ise siparişleri bayram boyunca kuryeleri aracılığıyla tüketicilere ulaştıracak. Vatandaşlar da bu sayede sevdiklerini ziyaret edemese de tatlı gönderebilecek.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, sektör genelinde paket sipariş oranının yüzde 5'ten 25'e yükseldiğini belirterek, "Bayramda sokağa çıkma yasağı var. Bu süreçte de biz aldığımız siparişleri kuryeyle ve motosikletle, kendi servis arabalarımızla yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi. Kuryeler ise bayram nedeniyle artan talepten yorgun ancak, bütün önlemlerini alıp, "işimiz bu" diyerek yollarına devam ediyor.

"EĞER MOTOSİKLETİ YOKSA, BİR SERVİS ARABASI YOKSA, O FİRMA MAALESEF BAYRAMDA MECBUREN KAPALI KALACAK"

Demirören Haber Ajansı'na bayram boyunca baklavaların tüketicilere ulaştırılacağını anlatan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bayramda sokağa çıkma yasağı var. Bu süreçte de biz aldığımız siparişleri kuryeyle ve motosikletle, kendi servis arabalarımızla yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim derneğimiz zaten Türkiye'deki bütün baklavacıları temsil ediyor. Bütün baklavacılarda maalesef bu kurye ve internet üzeri satış yok. Bu süreç bunun önemini bize anlattı. Burada motosiklet kurye, ulusal ve uluslararası kargo şirketleriyle çalışan ve internet satış sistemi olan firmalar burada biraz ön plana geçti. Bundan sonra da biz bütün üyelerimizi bunu baştan anlatmaya başladık. İllaki online satış hem ülke içi, hem ülke dışı satışların altyapısının oluşturulup harekete geçirilmesiyle alaka üyelerimize bilgi vermeye başladık. Ama maalesef bu sisteme sahip firmalar şu anda satış yapabiliyorlar. Eğer motosikleti yoksa, bir servis arabası yoksa, o firma maalesef bayramda mecburen kapalı kalacak" dedi.

"PAKET SİPARİŞİ SEKTÖR GENELİNDE YÜZDE 5'Dİ, ŞU ANDA EN AZ YÜZDE 25'LERE ÇIKTI"

Yıldırım, tatlı sektöründe kurye sayılarının artığına dikkat çekerek, "Önceden paket siparişi sektör genelinde yüzde 5'ti, şu anda en az yüzde 25'lere çıktı. Paket siparişini önceden belli bir kültüre sahip insanlar kullanıyordu, telefondan, internet üzerinden alışveriş yapabiliyorlardı. Fakat bu süreç onu da artırdı. Bütün insanlar artık bu yola yönelmeye başladı, bilmeyenler de bu yolu öğrenmeye başladı. Şu anda paket siparişlerde ciddi bir artış söz konusu, hem de çok ciddi bir artış söz konusu. Gel al durumunda açık olduğumuz zaman satışlarımız fena değildi. Ama kapalı olduğumuz zamanlarda bu paket servisinin yapıldığı günlerde önce satışlar düşüktü, sonradan arttı, yükselerek devam etti. Bizim dernek olarak yaptığımız araştırmada günlük baklava tüketimi ortalama bin 2 yüz ton ülke genelinde. Bayramda da 3-4 misline çıkıyordu. Şu anda bu süreçten dolayı satışlarda düşüklük var. Çünkü toplu yemek bitti. Artık davetler bitti, bayram siparişleri bitti. İnsanlar misafirliğe gidemeyecek, misafir de kabul edemeyecek. Bu da bizim satışlarımızı etkiliyor" diye konuştu.

Mehmet Yıldırım, sektörün tamamının online satış ve kurye ile dağıtıma geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Baklavacılara tatil yok maalesef. Bizim baştan beri bayramımız, milli, dini bayramımız ne olursa olsun bizde tatil yok, biz devamlı çalışan bir sektörüz. İstediğiniz şekilde sipariş verebilirsiniz. Yakın çevremizdeyse biz bunu kendi arabamızla, motorumuzla bırakıyoruz. Ama alanımız dışındaysa kargo firmaları bayramda çalışmadığı için göndermeyeceğiz. Sadece kendi yakın çevremize servisimi yapabileceğiz. İnternet üzerinden satış yapan en fazla  5 bin 300 firmanın yüzde 5'i demek ki 15 firma falan çok küçük bir rakam. Video konferansla toplantılar yapıyoruz, bu toplantılarda hepsini anlattım. Bu sisteme sahip olmayan firmalar bir an önce çalışmalarını yapsın ve bu sisteme sahip olsun. Gelecek artık burada. Bu sürece benzer belki daha fazla süreçlerde yaşayacağız ileriye dönük. O yüzden gelecekte bu sistemin bütün firmalarda olması şart" şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİLERLE DİYALOĞUMUZ OLDUĞU İÇİN BİRAZ TEDİRGİN OLUYORUZ AMA SONUÇTA İŞİMİZİN GEREĞİ YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Koronavirüs sürecinde kuryeler büyük bir yükü sırtlandı. Sokağa çıkma yasakları, ev karantinaları ve evde kal çağrılarıyla kuryeler daha çok çalışmaya başladı. Mesai saatleri uzadı, sipariş yoğunluğu arttı. Müşteriyle satıcı arasında köprü olan kuryelerde tedirgin ama "işimiz bu" diyerek önlemlerini alarak yoğun çalışmalarını sürdürüyorlar.

20 senedir kuryelik yaptığını belirten Gürbüz Gürlek, "Yasaktan dolayı baya yoğunuz. Binalara giriş çıkışımız, siteler olsun, iş yerleri olsun insanlarla temas halindeyiz. Sonuçta işimiz bu. Genellikte dezenfektan taşıyoruz, eldiven de kullanıyoruz. Şu anda çok sıcak diye eldiven kullanmıyorum. Maske sürekli var, kaskın camı kapalı oluyor, bu şekilde korunuyorum. Müşterilerle diyaloğumuz olduğu için biraz tedirgin oluyoruz ama sonuçta işimizin gereği yapacak bir şey yok. İllaki yorgunluk var. Sabah geliyoruz, gece 12-1'e kadar çalışıyoruz. Normalde 10 saat çalışıyoruz ama yeri geliyor 12-13 saat çalışıyoruz" dedi.

"ÇALIŞMAMIZ GÜNDE 18-20 SAATİ BULUYOR, SEBEBİ BAYRAM YOĞUNLUĞU"

Arabalı kurye olan Yılmaz Binici, "Virüs nedeniyle müşterilerimiz iş yerine gelemedikleri için biz ayaklarına kadar götürüyoruz, hizmet veriyoruz. bu süreci en kısa zamanda böyle atlatacağımıza inanıyorum. Onların sokağa çıkmalarına gerek yok, biz 7-24 kurye hizmetimizle çalışıyoruz. Zaten ben araçlayım, araç günlük dezenfekte oluyor, içinde her şeyimiz mevcut. Maske, eldiven zorunlu şeyler. Bu şekilde sıkıntı çekmiyoruz, müşterilerimizle de mümkün olduğu kadar yakın temasta bulunmamaya çalışıyoruz. Şu anki şartlarda çalışmamız günde 18-20 saati buluyor, sebebi bayram yoğunluğu diye konuştu.

İnternet satışı yağan bir firmanın kuryesi olan Berkan Ünal ise, "Maskem var, dezenfektanım var, eldivenim var tabi ki. O şekilde binalara girip çıkıyorum, zaten her binada da dezenfektan oluyor. Çıkarken de elimi temizliyorum. Bulunduğumuz şirkette müşteri ile temas etmiyoruz, paketi bırakıp çıkıyoruz. Yorgunluk oluyor, 10-12 saat oluyor çalışmalar, siparişler de çok oluyor bu aralar. O bizi biraz yoruyor" dedi.


Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel En çok onlar çalıştı: Bayramda da baklavaları kuryeler getirecek - Son Dakika

Son Dakika

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı         
11:41
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direk müşteri temsilcisine bağlanacak 60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direk müşteri temsilcisine bağlanacak         
11:38
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak         
11:35
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı         
11:31
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti         
11:24
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi         
11:21
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor         
11:12
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu         
11:08
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor         
11:01
46'lık model Heidi Klum iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyattı 46'lık model Heidi Klum iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyattı         
11:00
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı         
10:44
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi! Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!         
10:39
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi         
10:29
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak         
10:17
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi         
10:15
Güney Kore'de tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştiren kulübe rekor ceza! Lig tarihine geçti Güney Kore'de tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştiren kulübe rekor ceza! Lig tarihine geçti         
10:14
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu         
10:13
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı         
10:12
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak         
10:11
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti         
10:11
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu         
10:08
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var         
10:06
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi         
10:06
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu         
09:58
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu         
09:56
Şarkıcı Merve Özbey Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?         
09:53
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir         
09:47
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı 7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı         
09:27
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi 17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi         
09:19
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 12:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En çok onlar çalıştı: Bayramda da baklavaları kuryeler getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]