En çok onlar dinlendi - Son Dakika

En çok onlar dinlendi

08.12.2020 09:40
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Yerli single'lar kategorisinin zirvesinde Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe'nin düeti "Hasbelkader" yer alıyor.

Yerli single'lar kategorisinin zirvesinde Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe'nin düeti "Hasbelkader" yer alıyor. "Yerli albümler" kategorisinin zirvesinde Sibel Can'ın "Hayat" albümü bulunurken hemen ardından Zeynep Bastık'ın "Akustikler" ve Gazapizm'in "Hiza" isimli çalışmaları sıralanıyor. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise İrem Derici, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı olarak belirlendi. Muud'da "en çok dinlenen yabancı albümler" kategorisinin zirvesinde, Ariana Grande'nin 14 şarkılık "Positions" albümü yer alıyor.

En çok dinlenen yerli single'lar

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler

Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu - Kördüğüm

Didomido - Nimet (feat. Eglo G)

Sıla - İnandım

İrem Derici - Senin Hastan

Gülşen, Edis - Nirvana

Hadise - Küçük Bir Yol

Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın

Ece Mumay – Galaksi

En çok dinlenen yerli albümler

Sibel Can - Hayat

Zeynep Bastık - Akustikler

Gazapizm - Hiza

Hande Yener - Carpe Diem

Merve Özbey - Devran

Gökhan Türkmen - Romantik

Mabel Matiz - Maya

Eypio - Urgan

Murda & Ezhel - Made In Turkey

Ufuk Beydemir - Sevda Gibi

En çok dinlenen yabancı albümler

Ariana Grande - Positions

Sam Smith - Love Goes

The Weeknd - After Hours

Mero - Unikat

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Astrid S - Leave It Beautiful

NK - Ecléctica

Inna - Nirvana

Taylor Swift – Folklore

Major Lazer & Diplo - Music is the Weapon

En çok dinlenen yabancı single'lar

Billie Eilish - Therefore I Am

Inna - Nirvana

Saint JHN - Roses (Imanbek Remix)

Regard - Ride It

Billie Eilish - Everything I Wanted

The Black Eyed Peas & J Balvin - Ritmo (Bad Boys For Life)

Arizona Zervas - Roxanne

Harry Styles - Watermelon Sugar

Billie Eilish & Khalid - Lovely

Doja Cat - Say So

En çok dinlenen yerli sanatçılar

İrem Derici

Bilal Sonses

Irmak Arıcı

Berkay

İkiye On Kala

Tuğçe Kandemir

Zeynep Bastık

Sibel Can

Hadise

Ziynet Sali

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Billie Eilish

Ariana Grande

LP

Inna

The Weeknd

Halsey

NK

Lewis Capaldi

Katy Perry

Astrid S

En çok onlar dinlendi

Zeynep Bastık, Yıldız Tilbe, İrem Derici, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin En çok onlar dinlendi - Son Dakika Magazin


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