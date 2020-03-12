EN ÇOK ONLAR RİSK ALTINDA. - Son Dakika

EN ÇOK ONLAR RİSK ALTINDA... DARÜLACEZE'DE ZİYARET VE ETKİNLİKLERE ARA VERİLDİ

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci,

Burada 60 yaş üzeri insanlar ağırlıklı ve 60 yaş altı engelli bireyler var. Zaten bu virüsün etki alanının daha ziyade yaşlılar üzerinde olduğu ifade ediliyor. Biz de bu tedbirleri almak durumundaydık çünkü Darülaceze'ye ayda 10 bine yakın ziyaretçi geliyor

Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ İstanbul , - DARÜLACEZE'de koronavirüse karşı 24 Mart'a kadar ziyaret ve etkinliklere ara verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye 'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklaması üzerine, 11 Mart tarihinde olağanüstü toplanan Darülaceze Daimi Heyeti, 14 gün boyunca ziyaret ve etkinliklere ara verilmesine karar verdi. Bu salgında en yüksek risk grubunun 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan bireyler olması, Darülaceze sakinlerinin ise bu risk grubuna girmesi nedeniyle 24 Mart tarihine kadar ziyaret ve etkinliklere ara verilmesinin yanı sıra, Darülaceze'deki sakinlerin dışarıya çıkmasına da ikinci bir karara kadar izin verilmeyecek.

'BU TEDBİRLERİ ALMAMIZ GEREKİRDİ

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 'Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda bizim de fonksiyonumuz ve yaptığımız hizmet itibariyle, burada kalan sakinlerin profili göz önünde bulundurularak bu tedbirleri almamız gerekirdi. Biz tabii tedbir almakla mükellefiz, takdir Allahımızın. Burada 60 yaş üzeri insanlar ağırlıklı ve 60 yaş altı engelli bireyler var. Zaten bu virüsün etki alanının daha ziyade yaşlılar üzerinde olduğu ifade ediliyor. Biz de bu tedbirleri almak durumundaydık çünkü Darülaceze'ye ayda 10 bine yakın ziyaretçi geliyor. Zaten normal zamanlarda da yatağa bağımlı insanların olduğu dairelere gelen ziyaretçilerin girmesini çok doğru bulmuyorduk. Gelen ziyaretçi açısından da, burada kalanlar için de riskli. Çok uzun bir süre değil, nihayetinde iki haftalık bir süre. Ülkemizde bu virüsün bir kişide olduğu ifade ediliyor. İnşallah o noktada kalır, o bir kişide tedavi olur ve ülkemize uğramadan geçmiş olur. Dün olağanüstü daimi heyet olarak toplandık ve birim amirleri kendi mahiyetindeki sorumlu arkadaşları topladılar. Bizim elimizde zaten gerekli dezenfektan ürünlerimiz vardı. Onların daha kullanılabilir yerlerde olmasını sağladık ve birimlerimiz tedbirlerini aldı ifadelerini kullandı.

HİJYEN EĞİTİMLERİ DE SIKLAŞTIRILDI

Darülaceze Başhekimi Dr. Ufuk Yurtsever ise, 'Kurumda kalan sakinlerimizin yaş itibariyle ileri yaşta ve bağışıklık sistemi genelde zayıf kalan misafirlerimiz. Bu nedenle kurum dışından gelen misafirlerimizin ziyaretlerini ikinci bir karara kadar askıya aldık. Aynı zamanda kurumda kalan misafirlerimizden dışarıya günübirlik çıkanlar oluyor. Onları da kontrol etmek zor olduğu için, kapalı ortamlara gitme ihtimalleri yüksek olduğu için dışarı çıkma izinlerini ikinci bir talimata kadar yasakladık. Öte yandan menüde değişiklikler yaptık, daha çok sebze-meyve ve antioksidan özellikli gıdaları zenginleştirdik. Zaten yaptığımız kurum içi eğitimlerde hijyen eğitimleri de vardı, onu da bu sıralar sıklaştırdık. Ayrıca sakinlerimizi kurum dışına zorunlu olarak göndermemiz gerekiyor bazen ki daha çok hastaneye. Bu durum kurum içindeki görevli tabiplerimizi aşıyorsa, o zaman refakatçilerimiz ile gerekli tedbirleri alarak en az temas olacak şekilde nakillerini sağlıyoruz şeklinde konuştu.