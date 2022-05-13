En çok para kazanan oyun şirketleri belli oldu: İşte ilk 10! - Son Dakika
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En çok para kazanan oyun şirketleri belli oldu: İşte ilk 10!

13.05.2022 22:26
En çok para kazanan oyun şirketleri belli oldu: İşte ilk 10!

Pazar araştırma firması Newzoo, oyun sektöründe en çok para kazanan halka açık şirketleri duyurdu. İşte ayrıntılar...

2019'un sonlarında patlak veren Covid-19'un etkileri, yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bu kapsamda her alanda ufak toparlanmalar yaşanırken, oyun sektörü de pandemi öncesi seviyelerini yakaladı. Son olarak pazar araştırma firması Newzoo, oyun sektöründe en çok para kazanan halka açık şirketleri duyurdu.

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Tencent Games, oyun sektöründe en çok para kazanan şirket oldu

Newzoo'nun raporuna göre 2021'de en çok para kazanan oyun şirketi Tencent Games oldu. Mobil oyun sektörünün bugünlere gelmesinde büyük paya sahip şirket, PUBG Mobile ve Call of Duty gibi yapımlarla geçtiğimiz yıl 32,2 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu sayı, 2020'de 29,3 milyar dolardı.

En çok para kazanan oyun şirketleri belli oldu: İşte ilk 10!

Tencent'in ardından sektörde en çok gelir elde eden şirket, PlayStation markasıyla bilinen Sony oldu. 2021 yılında 18,3 milyar doları kasasına koyan şirketin ardından üçüncü sırada 15,3 milyar dolarla Apple geliyor. Dördüncü sırada bu yılın başlarında Activision Blizzard'ı 68 milyar dolara satın alan Microsoft var. Şirketin 2021'deki oyun gelirleri ise 12,9 milyar dolar seviyelerinde.

Newzoo'nun oyun alanında en çok gelir elden eden şirketlerin sıralamasının beşincisi ise Google. Geçen yıl 11 milyar dolar kazanan şirketi 9,6 milyar dolarla NetEase takip etti. Microsoft'un çatısı altına giren Blizzard ise 8,1 milyar doları kasasına koydu. Son olarak 2021 yılında Nintendo'nun 8,1, EA'nın ise 6,5 milyar dolar kazandığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun sektöründe en başarılı şirket hangisi? Yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: En çok para kazanan oyun şirketleri belli oldu: İşte ilk 10! - Son Dakika
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