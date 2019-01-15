En Çok Pazartesi Günü İş Aradık

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu olan Kariyer.net, dokuz yıldır aylık olarak yayınladığı İstihdam Endeksi'nin Aralık 2018 dönemine ait verileri açıkladı. Aralık ayında 50.166 ilanın yayınlandığı ve 10.782.751 iş başvurusunun gerçekleştiğini ortaya koyan İstihdam Endeksi verilerine göre, en çok iş ilanının yayınlandığı sektörler Tekstil, Bilişim, Üretim/Endüstriyel Ürünler ve Sağlık oldu.

Kariyer.net; İstihdam Endeksinin Aralık 2018 dönemine özel olarak 2018'e dair genel bir değerlendirme de yayınladı. 2018 yılı boyunca Kariyer.net'te yayınlanan 275.628 iş ilanı ile iş arayanların gerçekleştirdiği 116.010.029 başvurunun analizinden yola çıkarak yapılan değerlendirme; hem istihdam piyasasına hem de iş arayanların davranışlarına dair önemli içgörüler sunuyor.

2018'de ilk kez işe alım yapılan pozisyonlar belli oldu

İşverenlerin, 2018'de ilk kez işe alım yaptığı pozisyonlar incelendiğinde; dijitalleşme ve verimlilik ihtiyaçlarındaki artışa paralel olarak Proses ve Metot Uzmanı, Büyük Veri Mimarı ile IT Satınalma Uzmanı pozisyonları, 2018'de ilk defa iş ilanı yayınlanan ilk 3 pozisyon olarak yer aldı. Bu 3 pozisyonu, Operasyonel Mükemmellik Uzmanı, Büyük Veri Mühendisi, Siber Güvenlik Operasyonları Merkezi Analisti, AR-GE Dokümantasyon Sorumlusu ile Siber Güvenlik Danışmanı pozisyonları izledi.

Yapay zeka yükselişte

2018 yılında yayınlanan iş ilanları incelendiğinde, 2.596 iş ilanında yapay zeka teknolojilerinde uzmanlık arandığı görüldü. Bu kategorideki ilanlar bir önceki yıla göre %42 artış gösterirken, kategorinin önceki yıla göre büyüme hızının da aynı seviyelerde kalması dikkat çekti.

İş ilanlarında en çok yer alan kelimeler: Pazarlama, Geliştirme ve Satış

Şirketlerin açtığı iş ilanları incelendiğinde, Pazarlama, Geliştirme, Satış, Mühendis, Yazılım ve Developer kelimeleri, ilan metinlerinde en çok yer alan kelimeler oldu. Adaylar, Kariyet.net'in arama kısmında en çok İnsan Kaynakları, Mühendislik ve Bankacılık kelimeleri ile iş aradı.

Mesleki eğitim programları ön planda

Adayların özgeçmişlerine ekledikleri sertifikalar incelendiğinde, çoğunlukla mesleki eğitim programlarına yönelik sertifikaların CV'lere eklendiği görüldü. Yapılan incelemeye göre; Pedagojik Formasyon, İş Güvenliği Uzmanlığı ve Müşteri İlişkileri Yönetimi sertifikaları, özgeçmişlere en çok eklenen sertifikalar oldu.

İstanbul'da yaşayanlar en çok Kocaeli'ni tercih etti

İstanbul'da yaşayıp şehir dışındaki pozisyonlara başvuru yapan adayların en çok tercih ettiği iller de incelendi. Kocaeli, İstanbul'a yakın olması nedeniyle başvuruların en çok yapıldığı şehir olurken; onu Ankara, İzmir, Bursa ve Tekirdağ illeri izledi. 2018'de İstanbul dışına yapılan başvuruların en çok arttığı aylar, Temmuz ve Eylül oldu.

İş başvuruları en çok pazartesi günleri yapıldı

Spora başlamak, diyet yapmak gibi yeni kararlar almak için en ideal gün olarak görülen "pazartesi", iş arayanların da en gözde günü olarak öne çıktı. İş başvuruları, Pazartesi Sendromu'nun gerçekten var olduğunu doğrulayacak şekilde, en çok pazartesi günleri öğle molasından sonra, saat 14.00 ile 15.00 arasında yoğunlaştı. Şirketler ise iş başvurusunda bulunan adayların CV'lerini, sıcağı sıcağına en çok salı günleri görüntüledi.

Klasikler zirvede

Kariyer.net'in; kariyer ve iş yaşamı üzerine içeriklere yer verdiği, yılda 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen kurumsal bloğu Kariyer Rehberi'nde en çok okunan konular değişmedi. Rehberde; özgeçmiş, mülakat gibi klasik konularda yazılan içerikler ön plana çıktı. Bu kapsamda "3 mükemmel ön yazı örneği", "Özgeçmişinde bu 3 sorunun cevabı var mı?", "İngilizce mülakatlarda en çok sorulan sorular ve cevapları" adlı makaleler defalarca okunan içeriklerin başını çekti. İnsan Kaynakları profesyonelleri'ne yönelik içeriklerin bulunduğu İK Blog'ta ise "Oryantasyon eğitimi nedir?", "Tüm yöneticilerin sahip olması gereken 6 özellik", "Performans değerlendirme nedir?" adlı makaleler en çok incelenen içerikler oldu.