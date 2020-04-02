En çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu - Son Dakika
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En çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu

6 saat önce

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan rapora göre Mart ayında medyada en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu.

En çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu, System.String[]
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan rapora göre Mart ayında medyada en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Mart ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı konuştu. Uzun süredir dünya gündeminde yer alan ve global bir salgın haline gelen koronavirüsün ilk vakası 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle beraber vatandaşlar ay boyunca yapılacak resmi açıklamalara kenetlendi ve gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Yaptığı basın toplantıları ile adından söz ettiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca medyada 191 bin 189 habere yansıyarak siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

Sokağa çıkma yasağı tartışmaları ay boyunca sürerken Sağlık Bakanı'ndan "Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin" açıklaması geldi. Ay boyunca medyada 33 bin 6 habere yansıyan OHAL, Mart ayı siyaset gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı. Kanal İstanbul Projesi de, Mart ayında da 6 bin 451 habere yansıyarak en çok konuşulan gündem konuları arasında yerini aldı.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli ailelere ilave destek olmak amacıyla milli dayanışma kampanyasının başlatıldığını duyurdu. "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya bağış için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım hesapları açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya birçok siyasi ve iş adamından da destek geldi. Mart ayının son günlerinde başlatılan milli dayanışma kampanyası, kısa bir süre içerisinde 5 bin 694 habere yansıyarak en çok konuşulan siyasi gündem konularından olmayı başardı.


- İstanbul
Fahrettin Koca, Siyaset, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:04 Kaynak: DHA

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