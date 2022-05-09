En çok satan 5G telefonlar belli oldu! – 2022 - Son Dakika

Akıllı telefon pazarı sürekli olarak bir gelişim ve rekabet içerisinde. Son dönemde ise katlanabilir modeller ile 5G bağlantı desteği sağlayanlar piyasanın gidişatına yön vermeye başladı. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında ise pandeminin günlük yaşantımız üzerindeki etkisi neredeyse ortadan kalktı. Bununla birlikte teknolojik cihazların satışları da aynı oranda artış gösterdi. Şimdi ise ilk çeyrekte en çok satan 5G telefonlar belli oldu.

2022'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu!

İşte 2022'de en çok satan 5G destekli telefonlar

En çok satan 5G telefonlar listesine baktığımızda ilk sıraya Apple'ın yerleştiğini görüyoruz. Zira şirket, yalnızca amiral gemisi segmenti için üretim yapıyor. Geçtiğimiz dönemde çıkan iPhone SE modeli bile bu yıl 5G desteği ile güncellendi. Bu sebeple satmış olduğu her cihaz bu listede yer ediniyor.

İkinci sırada ise Asya'daki pazar hacmini yüzde 5.6 seviyesinden yüzde 14.2'ye çıkaran Samsung yer alıyor. Bu şirketin ise küresel 5G pazarında en hızlı büyüyen üretici olduğu belirtiliyor. En büyük sebepleri arasında ise amiral gemisi cihazların yanı sıra giriş ve orta segment bazı modellerinde de bu desteği sunması gösteriliyor.

Fakat buna rağmen Samsung, her telefonunda bu özelliğe yer vermiyor. Özellikle de Asya pazarında sattığı giriş segment cihazlarında. Dolayısıyla genel toplamda Apple'dan 17 milyon adet fazla satmasına rağmen 5G sıralamasında arkasında yer alıyor.

Listenin 3. sırasında yer alan Xiaomi ise olduğu yerde kaldı. Kayda değer bir düşüş veya yükseliş olmadığı belirtiliyor. Fakat şirketin yeni Note serisi gibi giriş-orta segment modellerinde sunduğu 5G desteğinin yılın ilerleyen zamanlarında yükselişe geçmesine sebep olabileceği söyleniyor.

Son olarak ise listenin ilk 5'ine giren Oppo ve Vivo'nun satışlarında büyük bir düşüş yaşadığı ortaya çıktı. Muhtemel sebepler arasında ise küresel çip ve sevkiyat krizleri gösteriliyor. Ancak bazı iddialara göre aslında pazarı Samsung devraldığı için böyle bir düşüş yaşıyorlar.

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