En çok satan elektrikli otomobiller açıklandı!

Otomotiv sektöründeki değişim tüm hızıyla sürüyor. Son dönemde Tesla gibi şirketlerin ön plana çıkması ve başarıya ulaşmasının ardından yıllardır bu alanda boy gösteren devler de akıma ayak uydurmaya başladı. Bu kapsamda pazar günden güne elektriklenirken, 2022'nin en çok satan elektrikli otomobilleri de açıklandı.

En çok satan elektrikli otomobiller

Otomotiv sektörünün elektriklenmeye başlamasıyla artık yavaş yavaş içten yanmalı motorlara da veda etmeye başladık. CleanTechnica'nın son raporu da bunu doğrular nitelikte. Zira elektrikli otomobil satışları, Nisan 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında arttı.

Küresel çip ve tedarik krizi, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi faktörlere rağmen nisan ayında 542 bin yeni elektrikli araç kaydı yapıldı. Bu da toplam pazarın yüzde 10,2'sine tekabül ediyor. CleanTechnica'nın Ocak-Nisan 2022 dönemini kapsayan elektrikli otomobil satışlarında da Tesla'nın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Zira şirket, bu dört aylık süre içinde 186 bin 522 Model Y ve 143 bin 15 Model 3 satışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda ilgili modeller, en çok satanlar listesinde ilk iki sıradan kendilerine yer buldu.

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İşte Ocak-Nisan 2022 döneminde en çok satan elektrikli otomobiller;

Tesla Model Y – 186 bin 522

Tesla Model 3 – 143 bin 15

Wuling HongGuang Mini EV – 127 bin 542

BYD Song Pro/Plus PHEV – 78 bin 30

BYD Qin Plus PHEV – 59 bin 476

BYD Dolphin – 41 bin 721

BYD Han EV – 39 bin 435

BYD Tang PHEV – 36 bin 791

Volkswagen ID.4 – 36 bin 240

Hyundai Ioniq 5 – 36 bin 25

Li Xiang One – 35 bin 884

Chery QQ Ice Cream – 35 bin 191

Changan Benni EV – 32 bin 852

BYD Qin Plus EV – 31 bin 869

Chery eQ1 – 27 bin 468

Kia EV6 – 26 bin 963

BYD Yuan Plus – 26 bin 656

Hozon Neta V – 24 bin 371

GAC Aion Y – 24 bin 161

Ford Mustang Mach-E – 23 bin 356

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