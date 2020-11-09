EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE ZİRVEDE

mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color: #222222;mso-fareast-language: TR">Almula& ;Merter& ;Churm'ün yeni eseri 'Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır', en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti. Kısa süre içinde 40 bin adet satan kitap için Alfa Yayınevi yedinci baskıya girdi. Avrupa ve Amerika için İngilizceye çevirilmekte olan eser, 2021'de tüm dünyada satışa başlayacak.& ;