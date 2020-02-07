En çok şiddet olayı İstanbul'da - Son Dakika
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En çok şiddet olayı İstanbul'da

11 dakika önce

En çok şiddet olayı ise 405 olayla İstanbul'da kaydedildi.

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En çok şiddet olayı ise 405 olayla İstanbul'da kaydedildi. 2019 yılında Türkiye genelinde 3 bin 623 silahlı olay basına yansıdı. Marmara Bölgesinde yaşanan 906 olayda 571 kişinin öldüğü 910 kişinin ise yaralandığı açıklandı.


Umut Vakfı "Türkiye 2019 Silahlı Şiddet Raporu ve Haritası" araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 2019 yılında Türkiye genelinde 3 bin 623 silahlı olay basına yansıdı. Bu silahlı olayların 2 bin 867'sinde ateşli silahların; bin 402'si her tür tüfek, 132'si beylik silahı olmak üzere bin 465'i tabanca, 756'sında ise her türlü kesici, delici aletin kullanıldığı görüldü. 3 bin 623 silahlı şiddet olayında; 2 bin 211 kişi öldü, 3 bin 736 kişi de yaralandı. 2019 yılında 7 bölgede yaşanan olaylar ise şöyle açıklandı; Marmara 906, Karadeniz 477, İç Anadolu 658, Doğu Anadolu 210, Ege 449, Akdeniz 510, Güneydoğu Anadolu 413.


İllere göre en çok şiddet olayı ise 405 olayla İstanbul'da kaydedildi. Marmara Bölgesinde yaşanan 906 olayda 571 kişinin öldüğü 910 kişinin ise yaralandığı açıklandı. - İSTANBUL

İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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