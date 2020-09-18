En çok sosyal medya uygulamalarında indirilenler neler oldu? - Son Dakika

En çok sosyal medya uygulamalarında indirilenler neler oldu?

Medya takip kurumu Ajans Press, 'Finbold' verilerinden elde ettiği bilgilere göre Tiktok'un diğer sosyal medya platformlarını geride bırakarak Ağustos ayında 44,6 milyon kez indirildiğini duyurdu.

En çok sosyal medya uygulamalarında indirilenler neler oldu?, System.String[]
Medya takip kurumu Ajans Press, 'Finbold' verilerinden elde ettiği bilgilere göre Tiktok'un diğer sosyal medya platformlarını geride bırakarak Ağustos ayında 44,6 milyon kez indirildiğini duyurdu. Listede ikinci sırada ise 38,5 milyon indirilmesiyle Instagram'ın takip ettiği kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı çıkan haber adedi 144 bin 287 olarak görüldü. Bu yıl içerisinde sadece TikTok ile çıkan haber adedi ise 2 bin 421 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde ise son dönemlerde ABD ve Çin arasında yaşanan TikTok gerginliği medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdiği gözlendi.

Ajans Press, 'finbold.com' verilerinden elde ettiği bilgilere göre sosyal medya uygulamalarının indirilme sayılarını açıkladı.Verilere göre Tiktok Ağustos ayında 44,6 milyon kez indirildi. Listede ikinci sırada Instagram takip ederken uygulamayı geçtiğimiz ay 38,5 milyon kere indirildiği kaydedildi. Facebook indirilme sayısı ise 22,1 milyon oldu. Araştırma Apple ve Android Store olmak üzere ele alınırken, TikTok'u bu yıl en çok indiren ülkenin 99,8 milyon ile Hindistan olduğunu açıkladı. İkinci sırada ise 45,6 milyon indirilme ile ABD yer aldı. TikTok'un 72,8 milyon indirilme ile geçtiğimiz Mayıs ayında zirve yaptığı kaydedildi.


- İstanbul

Sosyal Medya, Ağustos, Medya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel En çok sosyal medya uygulamalarında indirilenler neler oldu? - Son Dakika

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