Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, "Dünyanın yaklaşık yüzde 90'ı, bebekler dışında neredeyse herkes cep telefonu ve internet kullanıyor. Pazarlama konusunda en çok sosyal medyadan yapılan pazarlama etkin." dedi.

Güler, Kırklareli Üniversitesince Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen, "Trakya Turizmi ve Dijitalleşme" konferansında yaptığı konuşmada, turizmin her ülke için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de önemli bir turizm merkezi olduğunu, bu sektörde dijitalleşmenin takip edilmesi gerektiğini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Dünyanın yaklaşık yüzde 90'ı, bebekler dışında neredeyse herkes cep telefonu ve internet kullanıyor. Pazarlama konusunda en çok sosyal medyadan yapılan pazarlama etkin. Elinizdeki cep telefonu sizin ne yaptığınızı, ne yediğinizi, içtiğinizi kaydediyor. Sabah yürüyüş yapsanız, rotanızı çiziyor. Nerede olduğunuzu, hangi köşeden geçtiğinizi biliyor. Pazarlamacılar da bunu çok iyi değerlendiriyor ve hangi köşede ne satabilirimin peşinde. Dolayısıyla bu çok önemli bir araç oldu."

Güler, Trakya'nın son yıllarda turizmde öne çıkmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyada 8 milyar insan yaşıyor, bunun yaklaşık yüzde 70'i geziyor. Trakya'ya özellikle sınır kapılarından dolayı ciddi bir turist giriş yapmakta. Türkiye'ye turist olarak gelen her 4 kişiden 1'i Trakya'ya 'merhaba' diyor. Turistler Edirne'nin, Kırklareli'nin adını bilerek geliyor. Trakya denilince akla tarım, turizm, ticaret geliyor ama biz de teknolojiyi katmak istiyoruz. Türkiye'de ciddi bir öğrenci turizmi var. Öğrenci geliyor, ailesi geliyor, akrabası geliyor ve bunlar şehri gezmeden gitmiyor."

"Türkiye, turizmi ile dünyayı cezbediyor"

Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir ise Türkiye'nin turizmi ile dünyayı cezbettiğini belirtti.

Türkiye'nin turizm alanında dünyayla yarışabilecek bir zenginlikte olduğunu anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm muazzam bir servet demektir. Türkiye 40 milyar dolara yaklaşan, gelecek yıllarda 100 milyar dolar seviyesinde turizmi hedefleyen bir ülkedir. Türkiye, turizmi ile dünyayı cezbediyor. Çünkü Türkiye Asya ve Avrupa'nın arasındadır, iklimin en güzel yerindedir. Türkiye merak edilen bir ülke. Bu medeniyetin kalıntılarını görmek, bu güzellikleri yaşamak, serin sularda yüzmek, dünyadaki tüm turistler için artı moral kaynağı oldu."