En Çok Tercih Edilen Romanya Nakliye Firması - Son Dakika

Romanya eyaletler, kentler ve komünlerden oluşan bir idari yapıya sahiptir. Başken Bükreş'le birlikte kırk bir eyaletten oluşan ülkenin en önemli kentleri Bükreş, Braşov, Köstence, Yaş olarak sıralanabilir. Türkiye ile Romanya arasında geçmişi oldukça eskiye dayanan ilişkiler vardır ve ticari faaliyetler de aralıksız devam etmektedir. Pek çok şirket Romanya ile Romanya arasında ithalat, ihracat yapmakta, bunu yaparken de profesyonel Romanya nakliye hizmeti veren firmalardan destek almaktadır.

Ülkemizde Romanya nakliye firmaları arayışında olanların en çok tercih ettiği ve sektörde en fazla tavsiye edilen lojistik firmalarının başında Saygınlar Nakliyat gelmektedir. Firma, 2001 yılından bu yana aktif görev yapmakta, Romanya'ya göndereceğiniz her türlü yükte güvenli, hızlı ve uygun fiyatlı hizmet garantisi sunmaktadır.

Güvenilir Romanya Parsiyel Nakliye Çözümleri, Depolama

Saygınlar Nakliyat Romanya ile Türkiye arasında ağır yük taşımacılığı, proje taşımacılığı, parsiyel taşıma, frigo taşıma gibi farklı çözümler sunmaktadır. Bu sayede bütün müşterilerinin ihtiyaçlarına başarıyla karşılık verebilmektedir.

Romanya parsiyel taşımacılık şirketlerin en çok tercih ettiği nakliye türüdür. Parsiyel taşımada parça yüklerinizi dahi Romanya'ya kolayca gönderebilirsiniz. Üstelik sadece yükünüzün araçta kapladığı yer kadar ödeme yapar, az bir yükünüz için bütün bir aracı kiralamak zorunda kalmazsınız. Türkiye'nin her yerinden Saygınlar Nakliyat parça yüklerinizi depolarında topluyor ve haftanın belli günleri çıkış yapıyor. En hızlı güzergahı kullandıkları için de başka hiçbir yere uğramadan araçlar doğrudan Romanya teslimat adresine gidiyor.

Hızlı ve Uygun Fiyatlı Romanya Frigo Nakliye Hizmeti

Saygınlar Nakliyatın en çok tercih edilen taşımacılık türlerinden birisi Romanya frigo nakliye olmaktadır. Yükleme noktasından varış noktasına kadar sabit bir sıcaklıkta taşınması gereken bütün yükleriniz için firma, donanımlı araçlarıyla frigo taşımacılık hizmeti vermektedir. Firmanın frigo taşımacılıkla taşıdığı ürünler arasında yaş sebze, meyve, dondurulmuş gıda, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ilaç ürünleri, çeşitli kimyasallar gibi soğuk zincirin kırılmaması gereken bütün ürünler olabilmektedir.

Bükreş başta olmak üzere Romanya'nın bütün şehirlerine ortalama iki gün gibi bir sürede firma yüklerinizi teslim edebilmekte, profesyonel kadrosuyla baştan sona her ihtiyacınızda yardımcı olabilmektedir.

Kaynak : Romanyaya çalışan nakliye firmaları

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