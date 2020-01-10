En çok Toyota satışını İstanbul Toyota Plaza ALJ yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel En çok Toyota satışını İstanbul Toyota Plaza ALJ yaptı - Son Dakika

En çok Toyota satışını İstanbul Toyota Plaza ALJ yaptı

6 saat önce

İstanbul Toyota Plaza ALJ 2019 yılında, en çok satış gerçekleştiren Toyota yetkili satıcısı oldu.

En çok Toyota satışını İstanbul Toyota Plaza ALJ yaptı, System.String[]

İstanbul Toyota Plaza ALJ 2019 yılında, en çok satış gerçekleştiren Toyota yetkili satıcısı oldu.

Toyota açıklamasına göre, Toyota'nın tüm Türkiye'ye yayılmış 59 yetkili satıcısı içinde 1643 adetlik satışa imza atan İstanbul Toyota Plaza ALJ, 5 yıl üst üste birinciliğini sürdürdü.

İstanbul Çekmeköy'de 8 bin metrekarelik alanda Toyota'nın Satış, Servis, Yedek Parça, Sigorta ve İkinci El hizmetlerini sunan Toyota Plaza ALJ 1237 adetlik hibrit otomobil satışıyla da dikkati çekti.

Toyota Plaza ALJ, özellikle filo kanalındaki başarısıyla öne çıktı. 1643 adetlik toplam satışın 1126'sı kurumsal firmalara ve kiralama şirketlerine yapılırken, bunun 966'sının hibrit otomobiller olması önemli bir başka başarı olarak yansıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ALJ Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Aşıkoğlu,"Bizim 5 yıl üst üste birinci olmamızı sağlayan tüm müşterilerimize ve sürekli gelişim felsefesiyle sürdürülebilen bir başarı elde etmeleri nedeniyle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çekmeköy, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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