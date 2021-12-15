En çok vaka artışı Çanakkale'de - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , 23 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan ilin Çanakkale olduğunu açıkladı. Bir önceki hafta 100 bin kişide 380,21 olan vaka sayısı, bu hafta 472,53'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 23 Kasım-3 Aralık tarihli Covid-19 vaka haritasına göre 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il, 472,53 ile Çanakkale oldu. Kentte 20-26 Kasım tarihinde Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 380,21 idi. 23 Kasım-3 Aralık haftasına ait haritada ise 92,32 artan vaka sayısıyla Çanakkale, toplamda 472,53 vaka sayısına ulaştı.