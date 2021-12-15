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'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ' - Son Dakika

'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'

15.12.2021 21:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 23 Kasım- 3 Aralık tarihli Covid-19 vaka haritasında 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il, 472,53 ile Çanakkale oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 23 Kasım- 3 Aralık tarihli Covid-19 vaka haritasında 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il, 472,53 ile Çanakkale oldu. Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, vaka sayısı en çok artan kentte yüksek aşı oranının kimseyi rahatlatmaması gerektiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının mücadelesinin tedbirlere uyularak desteklenmesini isteyen Baştürk, Aşımızı olsak dahi sevdiklerimiz için, bulaştırıcı olmaması için mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz dedi.

Baştürk, kış mevsiminden kaynaklı kapalı ortamlarda kalma süresinin artması ve okulların açık olması nedeniyle vaka sayısının yüksek seyrettiğini söyledi. Op. Dr. Baştürk, Covid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Vaka sayısı yüksek çıkan il ve ilçelerimiz zaman zaman değişmekte. Yalnız tedavi süreci ve bu işin çözümü aynı. Maskemizi takacağız, mesafemizi ayarlayacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz ve aşımızı olacağız. Biz bunlara dikkat edersek bu işle mücadelemiz daha iyi olur. Şu anda ilimizde sağlık çalışanlarımızın gösterdiği bu mücadeleye halkımızdan destek bekliyoruz. Teması ve bulaşı azaltarak bu işten kurtulabiliriz. Çünkü vakaları tek tek takip ediyoruz. Mutlaka bir bulaş öyküsü, gezme öyküsü, topluluk öyküsü, bir temas öyküsü var. Bu yüzden mücadele için halkımızdan desteklerini bekliyoruz. Ara ara dalgalanmalar yaşanıyor, bu virüsün hem varyantları hem de aşının etkinliği nedeniyle. Biz hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Aşı olmuş vatandaşlarımızdan da tekrar dozlarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Tüm kurumlarımızda randevusuz aşı olma imkanı var. Gelemeyecek vatandaşlarımız için evlerine kadar aşıyı götürüyoruz. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sağlık çalışanlarına da mücadeleleri için teşekkür ediyorum diye konuştu.

Covid-19'un az olduğu döneme dönmek için mücadeleyi hep beraber yapmaları gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Gökhan Baştürk, Çanakkale'de aşı oranlarının yüksek seyretmesi hepimizi memnun ediyor. Yalnız bu aşı oranlarındaki yükseklik hiçbir vatandaşımızı rahatlatmamalı. Aşı, virüs bulaştığında daha rahat atlatmamıza, servise, yoğun bakıma yatış olmadan bu hastalığı atlatmamıza neden olacak. Ama hastalığın bulaşmasını ve yaymamızı engellemiyor. Biz aşımızı olsak dahi sevdiklerimiz için, bulaştırıcı olmaması için mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz. Yine sosyal ortamlarda kurallara uymalıyız. Bunu vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum dedi.

'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'
'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'
'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'
'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'
'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'
'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'
'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ'

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Çanakkale, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'AŞIMIZI OLSAK DAHİ SEVDİKLERİMİZ İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ' - Son Dakika
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