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EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI - Son Dakika

EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI

25.01.2022 10:43

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasına göre Rize, vaka sayısı en çok artan 4'üncü il oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasına göre Rize, vaka sayısı en çok artan 4'üncü il oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tahsin Gökhan Telatar, Bu hastalık bitti gibi bir algı oluştu ama ne yazık ki öyle değil. İlimizde de şu an hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız, servislerimiz dolu dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 8- 14 Ocak tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka artışı yaşanan iller sıralamasında Rize; Bingöl, İstanbul ve Bolu'dan sonra 4'üncü sırada yer aldı. Kentte önceki hafta 100 binde 378,38 olan vaka sayısı 676,91'e çıktı.

'KAPALI ORTAMLARDA MASKE KULLANIMI ÇOK AZALDI'

Rize'deki vaka artışını değerlendiren RTEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tahsin Gökhan Telatar, Omicron nedeniyle vakaların her yerde arttığını belirterek, Virüs, her yerdeki virüsle aynı ama tedbirlerden ne kadar uzaklaşırsanız, kendinizi ne kadar güvende hissederseniz, hastalık daha çok yayılıyor. Kapalı ortamlarda eskiye göre, maske kullanımı çok azaldı. En az 3 doz aşılı olmak gerekiyor. Şu an Omicron'a karşı en etkili koruma; 3 doz BioNTech aşısı. 2 doz BioNTech aşılının nüfusumuzda çok olmadığını biliyoruz. Rize'de de bir vaka artışı ne yazık ki yaşanıyor. Önümüzdeki haftalarda, bütün illerin bu seviyelere geldiğine hep birlikte şahit olacağız dedi.

'ARTIK İYİYE BİR GİDİŞ GÖRMEMİZ GEREKİYOR'

Başlayan yarıyıl tatili ile ilgili de uyarılarda bulunan Dr. Telatar, Kış tatilinde yaz gibi dolaşım çok fazla değil ancak soğuk havalardan dolayı insanlar kapalı ortamlarda çok fazla zaman geçiriyor. Hastalık hala var, geçmiş değil. Kapalı ortamlarda çok uzun süre kalmamak, maske kullanarak tedbirlerine uymamız gerekiyor. Bu hastalık bitti gibi bir algı oluştu ama ne yazık ki öyle değil. İlimizde de şu an hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız, servislerimiz dolu. Kapasitemizi arttırabilir, ek servisler açabilecek durumdayız. Ama açtığımız her yeni servis nedeniyle Covid-19 olmayan hastalara vereceğimiz hizmeti azaltarak, Covid-19 hastalarına hizmet vermiş oluyoruz. Artık iyiye bir gidiş görmemiz gerekiyor. Bu da ancak vatandaşların üstüne düşeni yapmasıyla olabilir diye konuştu.

'ÖLMEYİ BAYILMAK SANIYORLAR'

İnsanların artık çok rahat davrandığını belirten Mahmut Durmuş, Bizim insanlarımız rahat, ölmeyi bayılmak gibi görüyorlar. Onlara göre sıkıntı yok; 'ölen ölecek, kalan sağlar bizim.' O yüzden de olabildiğince rahat davranıyorlar dedi.

Maskeden sıkılan insanlar olduğunu ifade eden Hasibe Yetim ise, Artık rahat davranmaya başladık, maskeden de bayağı bir sıkıldık. Kış geldi, kapalı ortamlarda bir arada daha fazla bulunuyoruz, sonuçları da ne yazık ki böyle oluyor diye konuştu.

'HAMSİ YİYİP VİTAMİNİ İLE KURTULACAĞIZ'

Aldığı hamsileri gösteren Mehmet Yetimoğlu da şöyle konuştu

Bol bol hamsi yiyeceğiz, onun vitamini ile de bu hastalıktan kurtulacağız. Biraz rahat davranıyoruz galiba. Aşılarımızı olup, tedbirimizi alırsak, bu hastalıktan kurtarmayı umut ediyoruz.

İbrahim Meyveci ise, Biraz işi sıkı tuttuk, rakamlar düştü. Şimdi yeniden vurdumduymaz zamanlarımıza geri döndük. Hep hastalığı duymaktan da sıkıldık. Biraz rahata verdik, ne yazık ki sonuçları da vaka artışı olarak geri dönüyor ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI
EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI

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Gökhan Telatar, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 4'ÜNCÜ İL RİZE'DE 'REHAVET' UYARISI - Son Dakika
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