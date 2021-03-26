En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler - Son Dakika

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler

26.03.2021 11:35
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler, System.String[]

Türkiye'nin en büyük ve nüfusa oranla en çok korona virüsü (Kovid-19) vaka sayısına sahip olan ilçelerinden biri olan İlkadım ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıktı.

Türkiye'nin en büyük ve nüfusa oranla en çok korona virüsü (Kovid-19) vaka sayısına sahip olan ilçelerinden biri olan İlkadım ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıktı. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası girişine Hesmatik yerleştirilirken, binanın giriş kapısı da 1'e düşürüldü.

İl bazında vaka sayılarının açıklanmasının ardından Samsun, nüfusa oranla vaka sayısında birinci sıradaki yerini sürekli olarak korudu. Devamlı artan vaka sayılarının ardından şehirde önlemler arttırıldı. İlin en büyük ilçe belediyesi olan İlkadım Belediyesi'nde de günde binlerce vatandaşın geldiği hizmet binasında önlemler hat safhaya çıkartıldı. Binanın ek giriş kapılarının tamamı kapatılırken, sadece giriş kapısından vatandaş ve personelin girişine izin veriliyor. Tüm vatandaşlar ve personel bina girişine yerleştirilen Hesmatik cihazına HES kodunu okutup, ateşini ölçtürüp, risksiz olduktan sonra giriş yapabiliyorlar.

"Artan vakaların ardından önlemler arttırıldı"

Samsun'da artan vakaların ardından belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi Sorumlusu Salih Hacısalihoğlu, "Belediye olarak Samsun'da artan vakaların ardından çeşitli önlemler aldık. İlk olarak binamıza giriş kapsını teke indirdik. Bütün vatandaşlar ve personel tek giriş olan ana kapımızdan giriş yapıyor. Giriş yapanlar QR kodları varsa Hesmatik cihazımıza okutuyor. HES kodu risksiz çıkanlar ardından aynı cihazda ateş ölçümünü yaptırıyor. HES kodu yanında olmayan vatandaşlar için TC kimlik numarası ile doğrudan sorgulama yapıyoruz. Bazen riskli ya da pozitif olduğunu bilmeyen vatandaşlar gelebiliyor. Bu gibi durumlarda gerekli birimlerle irtibata geçip, vatandaşların karantinaya alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Binamız akşam iş bitişi ve sabah dezenfekte ediliyor. Kovid-19 ile mücadelemiz sadece sahada değil, bina içerisinde de devam ediyor" dedi.

"Hesmatik riskli kod okuduğunda kırmızı renge dönüp, alarm veriyor"

Bina girişine konulan Hesmatik hakkında da bilgi veren Salih Hacısalihoğlu, "HES kodu ile çalışan cihazımıza, kodu ana kameraya doğrudan gösterdiğimizde cihazın üzerinde bulunan mavi ışık şeridi durum risksiz ise yeşil yanıyor. Cihaz çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar birkaç kez denk geldik ama eğer riskli bir vaka cihaza kodunu okutursa mavi ışık şeridi kırmızı dönüyor. Sadece ışık olarak değil, yüksek bir ses çıkartarak bizleri uyarıyor. Uyarıyı duyan personellerimiz de olaya müdahil oluyorlar. Aynı zamanda ateş ölçümü de cihaz üzerinden yapılabiliyor. Bu cihazın yanında elle ateş ölçen başka bir cihaz ve dezenfektanımız da var. Vatandaşlarımızın belediyedeki işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmesi için gerekli önlemlerini tamamını aldık ve uyguluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Türkiye, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti
80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi 80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi         
11:47
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti         
11:04
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 11:59:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei