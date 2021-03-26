En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler - Son Dakika

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler

26.03.2021 21:32

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler İlkadım Belediyesi'nde Kovid-19 önlemleri en üst seviyede İlkadım Belediyesi hizmet binasına yerleştirdiği hesmatik ile hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulama yapıyor Türkiye'nin en büyük ve nüfusa oranla en çok korona virüsü (Covid-19) vaka sayısına...

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler

İlkadım Belediyesi'nde Kovid-19 önlemleri en üst seviyede

İlkadım Belediyesi hizmet binasına yerleştirdiği hesmatik ile hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulama yapıyor

SAMSUN - Türkiye'nin en büyük ve nüfusa oranla en çok korona virüsü (Covid-19) vaka sayısına sahip olan ilçelerinden biri olan İlkadım ilçesinde önlemler en üst seviyeye çıktı. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası girişine Hesmatik yerleştirilirken, binanın giriş kapısı da 1'e düşürüldü.

İl bazında vaka sayılarının açıklanmasının ardından Samsun, nüfusa oranla vaka sayısında birinci sıradaki yerini sürekli olarak korudu. Devamlı artan vaka sayılarının ardından şehirde önlemler arttırıldı. İlin en büyük ilçe belediyesi olan İlkadım Belediyesi'nde de günde binlerce vatandaşın geldiği hizmet binasında önlemler hat safhaya çıkartıldı. Binanın ek giriş kapılarının tamamı kapatılırken, sadece giriş kapısından vatandaş ve personelin girişine izin veriliyor. Tüm vatandaşlar ve personel bina girişine yerleştirilen Hesmatik cihazına HES kodunu okutup, ateşini ölçtürüp, risksiz olduktan sonra giriş yapabiliyorlar.

"Artan vakaların ardından önlemler arttırıldı"

Samsun'da artan vakaların ardından belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi Sorumlusu Salih Hacısalihoğlu, "Belediye olarak Samsun'da artan vakaların ardından çeşitli önlemler aldık. İlk olarak binamıza giriş kapsını teke indirdik. Bütün vatandaşlar ve personel tek giriş olan ana kapımızdan giriş yapıyor. Giriş yapanlar QR kodları varsa Hesmatik cihazımıza okutuyor. HES kodu risksiz çıkanlar ardından aynı cihazda ateş ölçümünü yaptırıyor. HES kodu yanında olmayan vatandaşlar için TC kimlik numarası ile doğrudan sorgulama yapıyoruz. Bazen riskli ya da pozitif olduğunu bilmeyen vatandaşlar gelebiliyor. Bu gibi durumlarda gerekli birimlerle irtibata geçip, vatandaşların karantinaya alınması için elimizden geleni yapıyoruz. Binamız akşam iş bitişi ve sabah dezenfekte ediliyor. Kovid-19 ile mücadelemiz sadece sahada değil, bina içerisinde de devam ediyor" dedi.

"Hesmatik riskli kod okuduğunda kırmızı renge dönüp, alarm veriyor"

Bina girişine konulan Hesmatik hakkında da bilgi veren Salih Hacısalihoğlu, "HES kodu ile çalışan cihazımıza, kodu ana kameraya doğrudan gösterdiğimizde cihazın üzerinde bulunan mavi ışık şeridi durum risksiz ise yeşil yanıyor. Cihaz çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar birkaç kez denk geldik ama eğer riskli bir vaka cihaza kodunu okutursa mavi ışık şeridi kırmızı dönüyor. Sadece ışık olarak değil, yüksek bir ses çıkartarak bizleri uyarıyor. Uyarıyı duyan personellerimiz de olaya müdahil oluyorlar. Aynı zamanda ateş ölçümü de cihaz üzerinden yapılabiliyor. Bu cihazın yanında elle ateş ölçen başka bir cihaz ve dezenfektanımız da var. Vatandaşlarımızın belediyedeki işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmesi için gerekli önlemlerini tamamını aldık ve uyguluyoruz" diye konuştu.

En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler
En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler

İlkadım Belediyesi, Koronavirüs, Türkiye, İlkadım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Milli Savunma Bakanlığı, 'tarikattaki amiral' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i aştı         
21:35
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur 'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor         
20:06
AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı         
18:53
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti         
10:53
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 22:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En çok vaka görülen ilçede yeni önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei