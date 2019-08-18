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En çok yazın satılıyor

13 dakika önce

Trabzon'da yaylacıların olmazsa olmazı olan kuzine sobalara en çok talep yaz mevsiminde oluyor.

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Trabzon'da yaylacıların olmazsa olmazı olan kuzine sobalara en çok talep yaz mevsiminde oluyor.

Trabzon'da yaygınlaşan doğal gazla birlikte kuzine soba satışları eski yıllara göre neredeyse yüzde 200 oranında azalırken, yaylacılar için ise kuzine soba olmazsa olmazlardan. Özellikle akşamları soğuğa karşı ısınma problemini kuzine soba ile gidermeye çalışan yaylacılar, yemek pişirme sorununu da soba sayesinde çözüyor. Kuzine sobalara en çok talep yaz mevsiminde oluyor.

Soba satıcıları, şu sıralar genellikle yaylacılara satış yaptıklarını belirterek, sezonun halen sürdüğünü belirttiler. Yaylacılar için soba sezonunun Haziran ayından Eylül ayına kadar sürdürdüğünü belirten soba satıcıları, kuzine sobaların her bakımdan avantajlı olduğunu dile getirdiler. Doğal gazın olmadığı yerlerde vatandaşların ısınma sorununu kuzine sobalarla çözdüğünü belirten soba satıcıları, kış hazırlığına ise Eylül-Ekim aylarında başladıklarını ifade ettiler. - TRABZON
Trabzon, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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