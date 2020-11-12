En çok yenilen Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de en çok yenilen takım oldu. Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda başarılı olmanın mücadelesini veren Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 8 haftada en çok mağlubiyet alan takım oldu.

8 haftada 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım 2 galibiyet alırken 5 kez de mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor, ligde Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarını 1-0'lık sonuçlarla galip tamamlarken Alanyaspor, Erzurumspor, Sivasspor, Rizespor ve Hatayspor maçlarını yenik noktaladı.

Kayserispor'dan sonra Trabzonspor, Gençlerbirliği, Denizlispor ve Ankaragücü de Süper Lig'de 4'er yenilgi ile bulunuyor. Ligde hiç mağlubiyeti olmayan takım ile Alanyaspor. Akdeniz ekibi ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. - KAYSERİ