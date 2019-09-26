En çok ziyaretçi çeken müzeler İstanbul, Konya ve Nevşehir'de, ziyaretçi sayısı yüzde 33 arttı;

Türkiye'deki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 33 artarak 40 milyon 648 bine yükseldi. Ziyaretçi sayısı 2017 yılında 30 milyon 662 binde kalmıştı. Müze ve ören yerleriyle en çok ziyaretçi çeken il ise açık ara İstanbul.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarını açıkladı. Sayılar hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini hem de özel kurumları kapsıyor.