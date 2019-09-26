Son Dakika Haberleri: En çok ziyaretçi çeken müzeler İstanbul, Konya ve Nevşehir'de, ziyaretçi sayısı yüzde 33 arttı;
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En çok ziyaretçi çeken müzeler İstanbul, Konya ve Nevşehir'de, ziyaretçi sayısı yüzde 33 arttı;

2 gün önce

Türkiye’deki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 33 artarak 40 milyon 648 bine yükseldi. Müze ve ören yerleriyle en çok ziyaretçi çeken il ise açık ara İstanbul.

En çok ziyaretçi çeken müzeler İstanbul, Konya ve Nevşehir'de, ziyaretçi sayısı yüzde 33 arttı;, System.String[]

Türkiye'deki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 33 artarak 40 milyon 648 bine yükseldi. Ziyaretçi sayısı 2017 yılında 30 milyon 662 binde kalmıştı. Müze ve ören yerleriyle en çok ziyaretçi çeken il ise açık ara İstanbul.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarını açıkladı. Sayılar hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini hem de özel kurumları kapsıyor.

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İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:15 
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