En değerli 10 futbolcudan biri Ozan Kabak - Son Dakika
Son Dakika Spor En değerli 10 futbolcudan biri Ozan Kabak - Son Dakika Spor

En değerli 10 futbolcudan biri Ozan Kabak

7 saat önce

Borussia Dortmund'un parlayan yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon Euro değeriyle 2000 yılı sonrası doğan futbolcular arasında 'En değerli' olurken, Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak ise 30 milyon Euro piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.

En değerli 10 futbolcudan biri Ozan Kabak, System.String[]

Borussia Dortmund'un parlayan yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon Euro değeriyle 2000 yılı sonrası doğan futbolcular arasında 'En değerli' olurken, Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak ise 30 milyon Euro piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.


Futbolda da artık Z kuşağı dönemi başladı. 2000 sonrası doğan oyuncular artık dünya futbol piyasasında en çok talep gören isimler olurken, KPMG Football Benchmark ekibi, 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncusunu inceledi. Araştırmaya göre; Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, 116 milyon Euro piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 67 milyon Euro değeriyle ikinci sırada yer aldı. Yine Real Madrid forması giyen Rodrygo ise 56 milyon Euro ile üçüncü sırada bulunuyor.


Ozan Kabak 7. sırada


Araştırmaya göre, ilk 10 arasında bir de Türk oyuncu var. Ocak 2019'da 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a giden, bu sezon başında da 15 milyon Euro bedelle Schalke'ye transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, 30 milyon Euro piyasa değeriyle 'En değerli 10 oyuncu' arasında Manchester City'nin genç yeteneği Phil Foden'la yedinciliği paylaştı.


İşte 2000 sonrası doğan en değerli 10 oyuncu:


Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 116 milyon Euro


Vinicius Junior (Real Madrid): 67 milyon Euro


Rodrygo (Real Madrid): 56 milyon Euro


Hudson-Odoi (Chelsea): 53 milyon Euro


Moise Kean (Everton): 38 milyon Euro


Ryan Sessegnon (Tottenham): 35 milyon Euro


Phil Foden (Manchester City): 30 milyon Euro


Ozan Kabak (Schalke): 30 milyon Euro


Sandro Tonali (Brescia): 27 milyon Euro


Max Aarons (Norwich City): 26 milyon Euro - İSTANBUL

Borussia Dortmund, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:34 Kaynak: İHA
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