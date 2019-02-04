Son Dakika Haberleri: En değerli bankalar listesinde ilk 4 Çinlilerin

En değerli bankalar listesinde ilk 4 Çinlilerin

1 saat önce

Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79,8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC zirvedeki yerini korudu.

En değerli bankalar listesinde ilk 4 Çinlilerin, System.String[]
Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79,8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC zirvedeki yerini korudu. Listeye giren 9 Türk bankasının tamamı bir önceki yıla göre küresel sıralamada geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:15 

Industrial and Commercial Bank of China, Ekonomi
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