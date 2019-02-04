En değerli bankalar listesinde ilk 4 Çinlilerin
1 saat önce
Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79,8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC zirvedeki yerini korudu.
Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79,8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC
zirvedeki yerini korudu. Listeye giren 9 Türk bankasının tamamı bir önceki yıla göre küresel sıralamada geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:15
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