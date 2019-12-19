En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe - Son Dakika
Son Dakika Spor En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe - Son Dakika Spor

En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe

6 saat önce

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe, System.String[]

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.

Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon avro değerle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ikinci sırayı aldı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Real Madrid'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Juventus'ta oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle:

OyuncuTakımı Değeri (avro)
1. Kylian Mbappe PSG 225 milyon
2. Neymar PSG 185 milyon
3. Lionel Messi Barcelona 180 milyon
4. Eden Hazard Real Madrid 152 milyon
5. Raheem Sterling Manchester City 150 milyon
6. Muhammed Salah Liverpool 150 milyon
7. Harry Kane Tottenham 140 milyon
8. Sadio Mane Liverpool 130 milyon
9. Kevin de Bruyne Manchester City 130 milyon
10. Antoine Griezmann Barcelona 125 milyon

Kylian Mbappe, Barcelona, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:33 Kaynak: AA
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