En değerli hazineden tasarruf etme zamanı

Bölgelere göre en çok yağış aldığımız 1 Ekim 2019-30 Nisan tarihlerinde yağışlar Türkiye genelinde ortalamanın oldukça altında gerçekleşti. Türkiye'de suyun yüzde 72'si tarımda kullanılıyor ve büyük bir bölümü de hatalı sulama yöntemleriyle israf ediliyor. Şehirlere su sağlayan barajlardaki ortalama yüzde 70'lik su seviyeleri, yazın zorluk çekmemek için bugünlerden başlayarak suyumuzu hayatın her alanında tasarruflu kullanmayı zorunlu kılıyor. İşte çözüm önerilerimiz:



MUTFAKTA ÇALIŞIRKEN



Evde harcanan suyun yaklaşık yüzde 10'u mutfakta pişirme, temizleme, yıkama ve içme suyu olarak kullanılıyor.



? Sebze ve meyvelerinizi musluğun altı yerine bir kapta yıkayın. Bu suları daha sonra çiçek sulamak için tekrar kullanın.



? Daha az deterjanı durulamak daha kolay. Elde bulaşık yıkarken mümkün olan en az miktarda deterjan kullanılmalı.



? Yıkadığınız tabakları musluğun altında üst üste koyduktan sonra durulamaya başlayın. Daha az su harcamış olursunuz.



? Bulaşık durulama suyunuzu biriktirip tuvalete dökebilirsiniz.



? Bulaşık makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırmaya özen gösterin.



? Sebze haşlarken üstlerini kapatacak kadar su kullanın ve tencerenin kapağını kapalı tutun. Makarna ve sebze haşlama sularını çorbalarda kullanın.



BANYODA



Banyoda tüketilen su günlük harcamamızın ortalama yüzde 40'ına denk geliyor.



? Tasarrufun en kolay yolu suyu tasarruflu kullanan bir duş başlığı ve sifon takmak.



? Banyo suyunun ısınmasını beklerken suyu bir kovaya doldurun.



? Yıkanacağınız zaman küveti doldurmayı değil, duş yapmayı tercih edin.



? Küvette yıkanmak isterseniz sadece yarısını doldurun.



? Küvetinizi, suyun sıcaklığını kontrol ederek doldurun. Sıcak suyu sonradan ılıtmak su ziyanına yol açar.



? Daha kısa süre duş yapın.



? Tuvaleti çöp kutusu gibi kullanarak elinize geçenleri atmayın. Gereksiz yere sifonu çekmeyin.



? Diş fırçalarken, tıraş olurken suyu boşa akıtmayın.



? Tıraş bıçağınızı akar suyun altında değil, bir tas suyun içinde durulayın.



? Musluklarınız su damlatıyorsa mutlaka tamir ettirin.



ÇAMAŞIR YIKARKEN



Evde harcanan suyun yüzde 15-20'si çamaşır yıkamak için kullanılıyor.



? Çamaşır makinesi tamamen dolduğunda çalıştırın.



? Elde çamaşır yıkarken aynı suda önce beyazları, sonra renklileri yıkayabilirsiniz.



BAHÇEDE



? Bahçenizi, çiçeklerinizi sulamak için günün serin saatlerini seçin. Sabah ve akşam günbatımı daha iyi zamanlar. Öğle sıcağında sularsanız buharlaşmayla suyun büyük bölümünü kaybetmiş olursunuz.