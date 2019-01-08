Son Dakika Haberleri: En Değerli Türk Futbolcu Oldu: 73.9 Milyon Euro

En Değerli Türk Futbolcu Oldu: 73.9 Milyon Euro

2 saat önce

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2019 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst...

En Değerli Türk Futbolcu Oldu: 73.9 Milyon Euro, System.String[]
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2019 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

Listede 100 milyon euro'nun üzerinde 27 futbolcu yer aldı. Listede yer alan tek Türk futbolcu ise Türk futbol tarihine geçti.

Roma formasını giyen Cengiz Ünder'in değeri 73.9 milyon euro olarak açıklandı.

Cengiz sıralamada 64. sırada yer aldı. Cengiz Ünder ilk 100'de yer alan tek Türk futbolcu oldu.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A Milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda en pahalı 100 futbolcu sıralandı.

İlk 20 şöyle...

20. Ousmane Dembele (Barcelona): 120 milyon euro

19. Cristiano Ronaldo (Juventus): 127.2 milyon euro

18. Eden Hazard (Chelsea): 129 milyon euro

17. Paul Pogba (Manchester United): 130.3 milyon euro

16. Bernardo Silva (Manchester City): 133.2 milyon euro

15. Gabriel Jesus (Manchester City): 134.6 milyon euro

14. Sadio Mane (Liverpool): 137.4 milyon euro

13. Roberto Firmino (Liverpool): 145.6 milyon euro

12. Dele Alli (Tottenham): 150.2 milyon euro

11. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 155.2 milyon euro

10. Leroy Sane (Manchester City): 156.1 milyon euro

9. Philippe Coutinho (Barcelona): 157 milyon euro

8. Romelu Lukaku (Manchester United): 162 milyon euro

7. Lionel Messi (Barcelona): 171.2 milyon euro

6. Paulo Dybala (Juventus): 171.9 milyon euro

5. Muhammed Salah (Liverpool): 184.3 milyon euro

4. Raheem Sterling (Manchester City): 185.8 milyon euro

3. Neymar (PSG): 197.1 milyon euro

2. Harry Kane (Tottenham): 200.3 milyon euro

1. Kylian Mbappe (PSG): 218.5 milyon euro
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 

İtalya Serie A, Güncel
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